Real Barça da Lagoa do Sucuruju está na final do Ruralzão 2017

Mais uma vez o Barro dos Lopes não conseguiu vencer o Real Barça da Lagoa pelas Semifinais do Campeonato Rural de Pedro II. Assim como havia acontecido no jogo de ida da semifinal, na Lagoa do Sucuruju, as duas equipes voltaram a se enfrentar, dessa vez pelo jogo de volta sendo que no jogo de ida o Real Barça venceu por 1 a 0. Jogando em casa o Barro dos Lopes precisava vencer com 01 gol de diferença para levar a decisão para as cobranças de pênaltis ou com 02 gols de diferença para seguir direto na competição, mas o resultado final, após o apito do árbitro, ficou mesmo no 0 a 0 e com o placar agregado, o Real Barça passa para a Final da competição.

Após a partida tivemos a oportunidade de conversar com o atleta Joel do Real Barça, onde o mesmo destaca mais este feito a todo o elenco. "Isso é fruto do trabalho de todos os jogadores, todo o elenco, pela campanha que fizemos na competição, sempre com o apoio da nossa comissão técnica. Agora temos de agradecer a Deus, à torcida, às nossas famílias e a todo o elenco e dirigentes", disse Joel.

Curiosamente, dois jogos com um só gol, contrariando alguns torcedores que apostavam que seriam dois jogos entre essas duas equipes mais com um placar elástico. Logo início da partida, os dois times foram contemplados com uma rápida chuva, que jogou pra longe aquela temperatura quente e deixando o campo em ótimas condições de jogo, o time do Real Barça tomou a iniciativa do jogo e já partiu pra cima em busca de abrir o placar, da mesma forma o Barro dos Lopes respondeu e o primeiro tempo foi de algumas oportunidades para ambas as equipes, sendo que no primeiro tempo o time da Lagoa do Sucuruju teve mais oportunidades.

No intervalo percebeu-se um diálogo diferenciado entre as comissões técnicas e jogadores, pelo lado do Barro dos Lopes, a finalidade era buscar o gol e tentar levar a decisão para os pênaltis, já pelo lado do Real Barça o objetivo era manter o placar, mas tentar no contra ataque marcar gols e dificultar ainda mais para o time da casa, já que o Barro necessitava marcar pelo menos um gol para continuar sonhando em chegar a final da competição.

No segundo tempo, o panorama da partida foi bem diferente. O campo em ótimas condições de jogo e o atante Hagaci em uma tarde inspirada levava a todo o momento perigo ao setor defensivo do Barro dos Lopes, o Real conseguiu impor seu ritmo de jogo. Mais atuante no ataque, a equipe da Lagoa do Sucuruju criou boas oportunidades, especialmente em jogadas rápidas entre os atacantes Antonio Carlos e Hagaci, os mesmos pecaram muito nas finalizações, chutando sempre para fora.

A partir dos 30 minutos da etapa complementar, o Barro dos Lopes cresceu na partida em busca do gol, os atletas Cleandro e Ciel tiveram chances claríssimas de marcar para o seu time, mas também pecaram nas finalizações e chutaram para fora. Com o passar dos minutos o atacante Ciel tem outra grande chance, mas ao tentar colocar tirando do goleiro, chuta a bola na trave. A pressão cresceu ainda mais nos minutos finais, quando o goleiro do Real Barça conseguiu espalmar uma cabeçada do atacante Ciel de dentro da pequena área, uma grande defesa e esta tinha endereço certo.

Final de espetáculo, Barro dos Lopes 0 X 0 Real Barça. Foi de fato um grande jogo com casa cheia, milhares de torcedores foram prestigiar mais esta partida do Ruralzão que levou o time do Real Barça para mais uma decisão do Campeonato Rural de Pedro II.





















Eudes Martins