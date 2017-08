Público prestigia Encontro de Folguedos em Pedro II

Aconteceu na noite deste sábado (15-07) a abertura do Encontro de Folguedos em Pedro II, o evento está sendo realizado na Praça da Bonelle e nesta primeira noite várias escolas municipais fizeram suas apresentações folclóricas dando ainda mais destaque a cultura nordestina com as danças de quadrilhas ao ritmo das músicas do Rei Baião. A apresentação dos alunos das escolas municipais foi um momento único, belo, bonito, emocionante e de muita beleza em um só espaço através dos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental Menor e Ensino Fundamental Maior.

Mais uma vez a Praça da Bonelle estava em clima familiar, lindo de se ver as apresentações das escolas municipais que deram o tom nesta primeira noite do Encontro de Folguedos. Na oportunidade, tivemos muita dança e animação, ginga e entrosamento durante as apresentações das atrações, o que estimulava a plateia presente aplaudir fervorosamente a cada exibição, destaque para a belíssima apresentação dos alunos da Escola Cipriano Leite, que dançaram, encenaram e envolveram o público presente durante a apresentação que fechou a programação da primeira noite.

A festa continua na noite deste domingo (16-07), na ocasião teremos as apresentações dos grupos de bairros e comunidades rurais do município, onde eles estarão se apresentando com suas especialidades na dança folclórica e quadrilhas juninas, mostrando as expressões culturais do nosso Nordeste brasileiro, é o que vai passando de geração para geração, vale salientar que esta cultura está mais viva do que nunca entre o povo brasileiro.

Nesta segunda e última noite do Encontro de Folguedos de Pedro II, tradicionais grupos de quadrilhas estarão mostrando muitas danças, encenações e profissionalismo. Salientando que após as apresentações populares, a Banda Los Banjos da cidade de Piripiri, continua dando ritmo ao evento, com muita música para a animação das pessoas presentes na Praça da Bonelle.

A secretária de Educação de Pedro II, Kelcylene Oliveira avaliou esta primeira noite como sendo muito positiva, principalmente pela integração das escolas municipais. “Tivemos aqui belíssimas apresentações dos nossos alunos da Educação Infantil, passando pela Educação Fundamental Menor e encerramos com as quadrilhas dos alunos da Educação Fundamental Maior das escolas municipais. Avaliamos esta primeira noite como sendo muita positiva, foi um momento de integração entre as escolas do município, com nossos alunos juntamente com nossos professores, diretores e o público que aqui veio prestigiar as nossas atrações, o que realmente mostra que esta cultura se mantém viva, está em nosso sangue e os pedrossegundenses amam isso aqui”, comentou a secretária.

O evento é uma realização da Prefeitura de Pedro II, por meio das Secretarias Municipais de Cultura, Educação e Turismo.

















Eudes Martins