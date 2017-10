Prova Brasil: Aulão mobiliza mais de 900 alunos da Rede Municipal em Pedro II

Nos dias 03 e 04 de outubro a SEMED (Secretaria Municipal de Educação) de Pedro II promoveu o I aulão de revisão para a Prova Brasil 2017. O evento mobilizou 19 escolas municipais, na oportunidade, 917 alunos tanto da zona urbana, quanto da zona rural participaram desta ação de aprendizagem, sendo 533 alunos do 5º Ano e 384 alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Nesse momento houve resoluções de questões da Língua Portuguesa e Matemática, além de comentários e discussões sobre as mesmas.

Segundo a coordenadora de Língua Portuguesa, professora Antonia Ivone de Oliveira, o aulão foi muito significativo. “O aulão foi muito significativo para a aprendizagem e desenvolveu em nossos educandos competências e habilidades em leitura e cálculos”, comenta a coordenadora.

Esta é mais uma das diversas atividades realizadas pela SEMED como estratégia para aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB das escolas do município de Pedro II.

A secretária de Educação do município, Kelcylene Oliveira Ribeiro, avalia o aulão como sendo bastante proveitoso. “O aulão foi bastante proveitoso e motivou ainda mais os estudantes a participarem da Prova Brasil. Além de promover um momento de aprendizagem, proporcionou também um momento de interação entre alunos de diversas escolas, oriundos da zona urbana e rural”, frisa a secretária.

Os professores que ministraram o aulão e proporcionaram aos alunos este momento de mais conhecimentos, foram: Gardênia Viana, Graciela Soares, Helany Max, Fanoel Castro e João Romualdo na área de Língua Portuguesa; Juari Rubens, Germano Bonfim, Maria Lira Castro, Jhonny Marques e Francisca Maria Costa na área de Matemática.

A secretária de Educação em nome de todos que compõem a SEMED, agradece a todos os professores ministrantes que contribuíram para que esta atividade acontecesse. “São profissionais competentes, capacitados e, acima de tudo, compromissados com a educação. A eles o nosso agradecimento”, conclui a secretária.

O II aulão já está marcado para os dias 17 e 18 de outubro e encerrará o cronograma da SEMED para a Prova Brasil, visto que a mesma está prevista para acontecer entre os dias 23 de outubro e 03 de novembro.





















Eudes Martins