Projeto visa proporcionar qualidade na voz de professores

Um dos principais instrumentos do cotidiano dos professores, é a voz . Com esse pensamento nasceu, o projeto "Voz Afinada", o mesmo tem como objetivo possibilitar a permanência dos professores no trabalho sem esforços na atividade profissional, sem desconfortos e consequentemente, sem riscos.

Este projeto tem o apoio das secretarias de Saúde e Educação do município, é um projeto idealizado e desenvolvido pelas fonoaudiólogas do Núcleo de Atenção à Saúde da Família de Pedro II (NASF), Sarah Mourão Pinheiro e Thayana Sotero. Sarah Mourão explicou que este problema é causado pelo não uso da forma correta da voz. “A ideia nasceu pelos casos que apareceram no NASF de professores com problemas de voz, como por exemplo, a rouquidão, o que significa que essa alteração se dá pelo profissional não está usando a sua voz de forma correta”. Disse Sarah Mourão.

Inicialmente o público alvo são os professores das escolas municipais José Teixeira Santos, localizada no Centro de Pedro II e o Anexo Monsenhor Lotário Webber.

Os professores foram submetidos a uma triagem vocal, por meio de um questionário de diagnóstico e observação, que, após a análise dos dados, permitirá às fonoaudiólogas dar os resultados e orientar os docentes através de palestra com dicas de higiene vocal e o encaminhamento de saúde aos casos que necessitem de um acompanhamento maior pelo NASF.

Thayana Sotero destacou a importância de passar aos professores algumas orientações e exercícios. “Foram avaliados dezesseis professores desses dois colégios mencionados no projeto piloto. Após essa triagem vamos realizamos nesta quinta feira (03), uma palestra com os professores da Unidade Escolar José Teixeira Santos e posteriormente com os professores do Anexo Monsenhor Lotário Webber e repassar algumas orientações e exercícios para o aquecimento de vós que são imprescindíveis para manter sempre a voz afinada”. Disse Thayana Sotero.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Atenção à Saúde da Família de Pedro II, Jorge Fernando, a intenção é expandir o projeto. "Inicialmente, estamos com esse projeto piloto em duas escolas e está dando muito certo, agora a intenção é ampliar para todas as escolas da Rede Municipal de Ensino", conclui o coordenador.





















Fotos: Edinardo Pinto.

Eudes Martins