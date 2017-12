Programa Criança Feliz realiza reunião com famílias assistidas

A Coordenação do Programa Criança Feliz – PCF em Pedro II, vem realizando uma série de ações, entre elas a Roda de Conversa, que é voltada para as famílias assistidas pelo programa no município, estes encontros acontecem no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, com a finalidade de orientar as famílias beneficiárias pelo PCF, sobre os serviços prestados pelas instituições parceiras nessa ação.

Na manhã dessa quinta-feira (14-12), a equipe se reuniu mais uma vez com as famílias, o encontro foi enriquecido com as presenças de vários profissionais, destaque para o psicólogo do CREAS, Herbeson, da psicóloga do CRAS I, Kaline, da assistente social do CRAS I, Maria da Conceição, do Conselho Tutelar ali representado pelo conselheiro Beto Campos e da secretária de Assistência Social, Elissiane Uchôa.

Nessa Roda de Conversa, os participantes ficaram sabendo da importância e dos trabalhos oferecidos pelo CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e pelo Conselho Tutelar de Pedro II.

A coordenadora municipal do Programa Criança Feliz, Lidiane Sousa, destacou que a cada Roda de Conversa as famílias absorvem mais conhecimentos sobre as ações do programa. “O Programa Criança Feliz através dessa Roda de Conversa vem oportunizando as famílias assistidas de adquirir mais conhecimentos sobre os serviços e benefícios oferecidos por intermédio da SEMAS e suas coordenadorias, como também do trabalho do Conselho Tutelar, de como realmente funciona. Estamos fortalecendo as ações de políticas públicas voltadas para às gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias, dentre outros”, afirma a coordenadora.

No encerramento desta ação realizada na manhã dessa quinta-feira (14), também foi servido lanches e realizado o sorteio de brindes para as crianças cadastradas no PCF.

















Fotos: Coordenação do PCF

Eudes Martins