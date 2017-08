Professores tiveram dia de planejamento e acolhida na volta do recesso escolar

O início das aulas do segundo semestre das escolas da rede municipal de ensino de Pedro II acontece nesta sexta-feira (04-08), ou seja, acabaram as férias do meio do ano para os alunos, professores e diretores. As férias de julho praticamente não acontecem para a equipe da SEMED, o momento para eles é de fazer um balanço do primeiro semestre, planejar o segundo semestre e averiguar a necessidade de possíveis intervenções nos prédios que abrigam as escolas.

Tanto as escolas da zona rural como da zona urbana recebem uma atenção especial neste período de férias dos alunos e recesso dos professores, na oportunidade, diretores de cada escola relatam as necessidades de cada prédio, se preciso for, durante o mês de julho uma equipe de infraestrutura do município percorre as escolas com a finalidade de realizar manutenções e preparar os ambientes escolares para receber alunos e professores.



Durante os últimos dias das férias de julho, também acontece a formação continuada de professores para a volta as aulas do segundo semestre, tendo como objetivo oferecer momentos de discussões para proporcionar aos docentes, o contato com temáticas atuais e que possam contribuir em sala de aula.

Com a finalidade de planejar estratégias para o segundo semestre, com aulas interessantes e que possam cumprir com a função de desenvolver as competências básicas dos alunos para a busca do conhecimento necessário para a sua vida, todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Pedro II, participaram de um planejamento na manhã desta quinta-feira (03-08) na Escola Monsenhor Lotário.

O planejamento escolar é feito por todos os professores com o apoio dos coordenadores pedagógicos que acompanham diretamente as escolas e que, acontece a partir de orientação da Secretaria Municipal de Educação. Nesta sexta-feira, professores e demais profissionais das escolas da rede municipal de educação voltam do recesso e para reforçar o compromisso com a qualidade de ensino, todas as unidades escolares realizaram reuniões de acolhida aos educadores, planejamento para o segundo semestre letivo entre outros pontos importantes para o desenvolvimento da aprendizagem no município.

















Eudes Martins