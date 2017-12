Procissão luminosa e celebração encerram a Festa da Imaculada Conceição

Momentos de muita emoção marcaram o final do dia e início da noite de sexta-feira (08-12) em Pedro II onde na ocasião aconteceu a procissão luminosa e celebração de encerramento da Festa da Imaculada Conceição, padroeira de Pedro II que teve início no último dia 28 de novembro. As 17h, milhares de pessoas se concentraram na Praça da Matriz da Igreja de São José Operário, na ocasião, todos puderam prestigiar momentos de oração, cânticos, reflexões e fé antes da caminhada, coordenada pelo grupo de oração da Paróquia São José.

Aproximava-se das 18h quando os milhares de devotos e fiéis da padroeira saíram em procissão que teve início na Avenida José Lourenço, passando pela Avenida Coronel Cordeiro, Rua Tertuliano Filho com chegada à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, todo o percurso da procissão foi acompanhada pelos padres Paulo Sérgio, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Sandro Lima, administrador paroquial da Paróquia de São José Operário, pelo Frei Paulo Sérgio, da área pastoral da cidade de Lagoa de São Francisco e pelo Bispo da Diocese de Parnaíba, Dom Juarez.

O padre Antonio Luis, já aguardava no patamar da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a chegada da procissão em homenagem a padroeira do município. Aos poucos a Praça da Matriz ficava pequena para tamanha multidão, era o povo na rua demonstrando sua fé com pedidos e agradecendo pelas conquistas e bênçãos. Ao chegar à praça, o padre Paulo Sérgio, passava a recepcionar aquela multidão com muita calmaria, o coral cantava e celebrava de forma especial aquele momento.

Após a acolhida, teve início à celebração que foi presidida pelo Bispo Dom Juarez que iniciou dizendo: “Está linda a nossa festa, está linda a festa da mãe de Deus”, a celebração foi concelebrada pelos padres Paulo Sérgio, Sandro Lima, Antonio Luis e pelo Frei Paulo, a Santa Missa também foi acompanhada pelos seminaristas de Pedro II, Hilderlan e Rodrigo.

Durante a sua homilia, Dom Juarez destacou que Maria abre a porta da salvação para a humanidade. “Amados irmãos e irmãs, Maria abre a porta da salvação para a humanidade, não porque ela realize a salvação, quem realiza a salvação é Deus, é nosso senhor Jesus Cristo, mas Maria colabora com a obra da salvação, com Maria a humanidade vai ao encontro de Deus e que o senhor nos garanta sempre a presença de Maria e que ela nos mostre o caminho que é o seu filho Jesus Cristo, para que um dia também nós com ela estejamos face a face na eternidade com o seu filho”, disse Dom Juarez.

No final da celebração, o padre Paulo Sérgio, agradeceu a todas as coordenações incluindo todas as pessoas que colaboraram com a Festa da Imaculada Conceição, uma das maiores festas religiosas do Estado do Piauí, que neste ano trouxe a seguinte temática: “Maria, Pioneira do Encontro com Jesus”.





















Eudes Martins