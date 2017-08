Primeira Feira de Negócios Agropecuários acontece em Pedro II

Acontece de 11 a 13 de agosto em Pedro II a I Feira de Negócios Agropecuários do município, o evento será realizado na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) e tem como objetivo, fortalecer o agronegócio por meio da agropecuária com a compra, venda e troca de animais de pequeno porte como: porcos, bodes, carneiros, etc.

O evento segue a seguinte programação:

Dia 11-08 - (sexta-feira), à tarde chegada dos animais e às 190h abertura solene da I Feira de Negócios Agropecuários de Pedro II, com a presença de autoridades locais e criadores;

Dia 12-08 – (sábado), Sistematização durante toda manhã: Apicultura – ADAPI, Caprinocultura – EMATER e Piscicultura – SEBRAE. Já no turno da noite, o evento segue com música ao vivo com o sanfoneiro, Gil do Acordeon;

Dia 13-08 – (Domingo), desfile dos animais durante toda a manhã com realização de negócios a dinheiro ou financiado pelos bancos do Brasil e do Nordeste.

A I Feira de Negócios Agropecuários de Pedro II tem o apoio do deputado Marden Menezes, vereador Fabiano Oliveira, Secretaria Municipal de Agricultura, PR Construções, EMATER, ADAPI, Bancos do Brasil e do Nordeste, SEBRAE, Indústria de Rações Manauara, Mac Projetos e Carlos Barros Topografia.

Para a secretária de Agricultura de Pedro II, Cleidiane Mesquita, esta feira é um mecanismo que dará um impulso no fortalecimento da agropecuária na região. "A realização dessa feira em Pedro II, servirá como mecanismo de impulso para o desenvolvimento e fortalecimento agropecuário da nossa região, que é uma região vocacionada para esse setor, o que realmente precisa, é de incentivo e apoio e, é exatamente isso que a gestão do prefeito Alvimar Martins juntamente com a Secretaria de Agricultura e o vereador Fabiano Oliveira queremos, estamos unindo forças para atingir esse objetivo. Com a realização dessa feira, podemos dizer que é o nosso pontapé inicial para esse trabalho que pretendemos realizar mais vezes aqui com os nossos criadores”, disse Cleidiane Mesquita.

















Eudes Martins