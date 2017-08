Prefeitura homenageia Serjão do Caixa D'água com nome de praça esportiva

Uma nova área para a prática do futebol está sendo construída em Pedro II e de acordo com os responsáveis pela obra a inauguração acontecerá no próximo dia 11 de agosto por ocasião das festividades alusivas ao aniversário de 163 anos de emancipação política do município. Neste dia acontecerá a abertura da maior competição esportiva da zona rural do Estado do Piauí, o Ruralzão 2017 de Pedro II.

A nova praça de esporte da cidade receberá o nome de Arena Serjão. Serjão como era conhecido foi jogador do Caixa D'água, time do seu bairro, o qual defendeu com muita garra e determinação por vários anos. O mesmo faleceu prematuramente vítima de acidente de trânsito no ano de 2014.

A família e amigos receberam a notícia da homenagem com muita emoção, o atleta e atual capitão do time do Caixa D’água, Cleyton Sousa, postou uma mensagem na sua página do Facebook onde descreve essa emoção, confira: “Hoje dia 04/08/17 a Associação Atlética Caixa D'água recebeu um convite da Prefeitura Municipal de Pedro II em nome do prefeito Alvimar Martins e juntamente da equipe da Secretaria Municipal de Esporte, a família Cardoso e também o time do Caixa D'água irão receber uma das maiores homenagem que o time e toda a família já recebeu mesmo depois da sua ida. Uma homenagem com o nome do eterno Serjão, em um dos principais campos de futebol de nossa cidade, #Arena_serjão# que fica localizada nas proximidades do Loteamento Parque das Opalas, o time e também a família Cardoso, sua esposa, sua mãe e todos os parentes, agradecem de coração essa grande homenagem que será feita para o nosso saudoso Serjão, a arena estará pronta dia 11 de agosto, dia que começará a maior competição do nosso futebol local, o Ruralzão 2017”, postou Cleyton.

O radialista e ex-jogador do time do Caixa D´água, Sales Neto, também manifestou na sua página do Facebook, o seu sentimento de alegria pela homenagem ao eterno amigo Serjão. “ARENA SERJÃO, JUSTA HOMENAGEM! O nosso saudoso Serjão, zagueirão do time do Caixa D'água, será homenageado com seu nome no campo de futebol que o município está construindo no loteamento Parque das Opalas. Nós, vizinhos, amigos, que convivemos e jogamos bola com ele reconhecemos como justa a homenagem”, escreveu o radialista.

A construção do campo de futebol, que fica localizado no Loteamento Parque das Opalas, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal através das secretarias municipais de Infraestrutura e de Esportes.





















Fotos: Edinardo Pinto e arquivos

Texto: Eudes Martins e Sales Neto

Eudes Marrtins