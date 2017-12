Prefeitura de Pedro II antecipa o pagamento de parcela do 13º salário

Mesmo com toda a crise que passa o país, a Prefeitura de Pedro II antecipa o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário dos servidores municipais, a decisão atende a uma orientação do prefeito Alvimar Martins. O pagamento da segunda parcela será realizado a partir dessa quinta-feira (14-12) e até a próxima sexta-feira (15-12) todos os servidores terão o seu 13º salário depositado. Quase 1.000.000,00 (Um milhão de reais) serão injetados na economia pedrossegundense. As Prefeituras Municipais tem até o dia 20 de dezembro para pagar o décimo terceiro salário de seus servidores.

De acordo com a secretária municipal de Finanças, Eleonora Uchôa, a antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores neste ano de 2017, manifesta o reconhecimento e atenção ao servidor do município de Pedro II. “A gestão do prefeito Alvimar Martins a frente da Prefeitura de Pedro II, continua fazendo esforços para reduzir despesas e manter o equilíbrio de suas contas, no entanto, o prefeito orientou que o pagamento do décimo terceiro fosse antecipado. Destacar também que a nossa prioridade no pagamento, é a folha e isso é realmente uma demonstração concreta de que as coisas estão acontecendo e estamos realmente cumprindo com o nosso compromisso, com o compromisso com os servidores municipais”, disse a secretária.

O valor que será pago neste mês de dezembro é referente à segunda parcela do benefício aos servidores municipais. A primeira parcela é paga na data de aniversário do servidor.





































Fotos: Meus arquivos.

Eudes Martins