Prefeito priorizou a sexta-feira para reuniões e atendimento ao público

Foi um dia com bastante movimentação na Prefeitura Municipal de Pedro II, o prefeito Alvimar Martins realizou nesta sexta-feira (29-09) várias reuniões e na oportunidade ainda recebeu diversas pessoas da zona rural e da zona urbana entre elas representantes da juventude, várias reivindicações como reformas em estradas, iluminação pública, calçamentos, reformas em colégio, entre outras pautas foram feitas pelos visitantes e na oportunidade o prefeito se comprometeu em resolver todas.

O prefeito também recebeu alguns secretários que buscavam resolutividade para algumas áreas em suas respectivas pastas, na oportunidade também foram recebidos alguns coordenadores da Secretaria de Comunicação e do Setor de Arrecadação do município, reunião esta que contou com a presença da secretária de Finanças, Eleonora Uchôa.



Ainda nessa sexta-feira, o prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, recebeu no gabinete da prefeitura, o arquiteto Júlio Medeiros, o presidente do CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Nogueira Neto, o empresário Paulo Robert da empresa PR Construtora entre outros profissionais que trataram sobre alguns projetos para a zona urbana.

O encontro com estes profissionais tratou de vários projetos para a cidade de Pedro II, entre eles o projeto Vila das Flores, que é um projeto na Vila Operária, a comunicação visual, a comunicação de sinalização de trânsito, a acessibilidade, cuidar dos passeios padrão, arborizar e valorizar os principais patrimônios, no caso aqui, o Clube 11 de agosto, onde deve criar o Museu da Opala e concluir esse grande projeto que é o Centro Histórico de Pedro II.

Também durante expediente na prefeitura, Alvimar Martins recebeu o vereador Samuel Silva que estava acompanhado do líder político Derykys Higino. Derykys é um ex-militante do PT em Pedro II e que agora ingressa no PTB e vem somar forças com o grupo de Alvimar Martins, na oportunidade Alvimar destacou que, “se trata de uma mentalidade nova e que a política no município precisa de pessoas com ideias que de fato contribua com o desenvolvimento do município e essa oportunidade ele terá juntamente com o Samuel Silva em nossa administração, resumindo, o Derykys vem pra somar no nosso grupo”, disse Alvimar.





















Fotos: Edinardo Pinto e Marlene Rodrigues

Eudes Martins