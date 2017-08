Pré-cadastro do Programa Garantia Safra segue até dia 31 de julho em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II informa que o pré-cadastro do Programa Garantia Safra 2017/2018 segue até o próximo dia 31 de julho (segunda-feira). Nesta edição do programa, o município espera beneficiar cerca de 3 mil agricultores e deve investir, como parte da contrapartida da Prefeitura no programa, de aproximadamente R$ 150 mil.

Um dos critérios para o agricultor familiar fazer sua pré-inscrição é estar com a declaração de apoio ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP-Pronaf) atualizada. Para essa atualização é necessário o agricultor procurar o órgão que expediu o documento - EMATER ou Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais de Pedro II - para fazer a renovação.

De acordo com a secretária municipal de Agricultura, Cleidiane Mesquita, “em parceria com o EMATER, a Prefeitura irá realizar as pré-inscrições com o Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais de Pedro II para facilitar e acelerar o processo de cadastro”, comenta a secretária.

Alvimar Martins afirma que “queremos garantir que mais agricultores possam participar, pois o Garantia Safra é uma renda a mais para esses trabalhadores. As perdas com a seca são enormes, portanto, o Governo Federal, em parceria com as prefeituras e Governo do Estado, busca ajudá-los com esse programa”, afirma o prefeito de Pedro II.

Eudes Martins