Ponte Nova na final da Copa dos Campeões em Pedro II

Na tarde de sábado na Arena Chão do Lambedor aconteceu o primeiro jogo da semifinal da Copa dos Campeões, foi um clássico pedrossegundense entre o time da Ponte Nova e Rodoviária. No final do tempo normal de jogo a equipe da Ponte Nova foi a vencedora desse jogão de bola válido pela Liga Pedrossegundense de Futebol – LPF. As duas equipes somam juntas os mais diferentes títulos de competições disputadas no município de Pedro II.

O único gol da partida saiu ainda na primeira etapa, aos 33 minutos de bola rolando por intermédio do atleta Raul. O primeiro tempo foi de uma Ponte Nova mais ofensiva, com jogadas bem mais trabalhadas, mas pecando nas finalizações, o Rodoviária insistiu por várias vezes no contra ataque e através do seu atacante Leandro também levou perigo ao gol adversário.

Ainda no primeiro tempo, os jogadores das duas equipes estavam com os ânimos acirrados, dificultando o trabalho do árbitro, exigindo muito mais controle por parte da arbitragem e após várias discursões, jogadas consideradas maldosas, o arbitro “Capitão” expulsou um jogador de cada time, com o objetivo de colocar ordem no clássico.

Durante a segunda etapa, os atletas do Rodoviária buscaram o empate, mas a bola insistiu em não entrar, a Ponte Nova tentava ampliar o placar em jogadas rápidas através dos seus jovens e velozes atletas, mas os atacantes não foram felizes nas finalizações.

Foi um segundo tempo bem mais tranquilo para a arbitragem, os dois times voltaram às atenções para o clássico, a Ponte Nova com a finalidade de segurar o placar e sair vencedora do confronto, a equipe da Rodoviária buscava o empate com o objetivo de virar o placar ou levar a disputa para as cobranças de pênaltis, mas ao final do tempo normal o time da Ponte Nova saiu vencedora do clássico pelo placar de 1 a 0.

Com este resultado a Ponte Nova está na final da competição e aguarda o vencedor do jogo entre Placas e Terra Dura que acontece no próximo sábado dia 22 de julho.

















Eudes Martins