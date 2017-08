Ponte Nova chega as semifinais do Torneio da Ingazeira

Jogando na tarde desse sábado (29-07), a equipe da Ponte Nova venceu a equipe da Rodoviária pelo placar de 4 a 1 e avançou para as semifinais do Torneio da Ingazeira que está sendo realizada na comunidade Ingazeira, zona rural de Pedro II. A partida foi realizada no campo da comunidade e mesmo sendo um pouco distante da zona urbana, a presença da torcida da Ponte Nova era maioria, tudo isso para incentivar a sua equipe em mais esse desafio.

O primeiro tempo foi completamente da Ponte Nova, com boas jogadas e eficiência nas finalizações, o time da Ponte Nova balançou a rede três vezes, enquanto o seu adversário, Rodoviária, pecava mais nas finalizações e sempre esbarrava na forte marcação dos seus adversários, a primeira parte da partida terminou 3 a 0 para o time do Bairro Saborá.

Na volta para a segunda etapa, a equipe da Rodoviária demonstrou uma rápida superioridade, e logo nos primeiros minutos, diminui o placar, colocando 3 a 1 no placar. Após o gol, os atletas da Rodoviária partiram pra cima com a finalidade de marcar mais gols, mas as finalizações continuavam a desejar e as que ultrapassavam o setor defensivo eram defendidas pelo goleiro Lindenberg da Ponte Nova.

O confronto continuava e a Ponte Nova voltou a marcar, após uma jogada rápida de contra ataque os atletas da Ponte comemorava mais um gol, o quarto da equipe nesse jogo. Os atletas do time da Rodoviária até que voltaram a insistir, mais o gol não saiu. O jogo terminou com o placar favorável para o time do Saborá, final, Ponte Nova 4 X 1 Rodoviária.

O time da Ponte Nova, atualmente conta com o melhor elenco do futebol pedrossegundense e após essa vitória passa para mais uma fase diferente de uma competição, chegando as semifinais, a equipe que também faz bonito na competição que está sendo realizada pela LPF – Liga Pedrossegundense de Futebol, nessa, a Ponte Nova já chegou a final da competição e disputará nos próximos dias, mais um troféu para a sua galeria.

















Eudes Martins