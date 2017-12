Polo Cultural de Pedro II já tem verba garantida

Durante a realização do evento Pedro II Sustentável, foi divulgado pela arquiteta Patrícia Mendes, da Secretaria de Estado de Cultura do Piauí, a liberação de um recurso via empréstimo conseguido pelo Governo do Estado, no valor orçado de aproximadamente R$ 2 milhões, para a construção do Polo Cultural de Pedro II.





Segundo informações repassadas por Patrícia Mendes, o processo de licitação já foi feito e a construção da obra deverá acontecer por todo mês de abril do próximo ano (2018), devido ao prazo de licitação que tem que ser obedecido por lei.

O Polo Cultural de Pedro II será construído no entorno do Clube 11 de Agosto e contemplará vários quiosques, área para apresentações musicais, biblioteca, entre outros espaços.

























Fonte: Edinardo Pinto.

Eudes Martins