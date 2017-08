Polícia: Feto achado em rodoviária foi um aborto com o consentimento do pai

A Polícia Civil do Estado do Piauí, identificou a mulher que abortou dentro de um vaso sanitário do Terminal Rodoviário Joaquim Barroso de Oliveira, na cidade de Pedro II, localizada a aproximadamente 200 km de Teresina. Segundo o delegado Adalberto de Castro, durante depoimento, a mulher confessou que provocou o aborto e alegou motivos financeiros, revelando que praticou o crime com o consentimento do marido. Contraditoriamente, a mulher também demonstrou arrependimento.

"No início, ela tentou sustentar uma versão fantasiosa, mas depois contou o que ocorreu...que comprou o remédio antes mesmo de estar grávida e com o consentimento do marido. Ela diz ainda que queria que tudo ocorresse em casa, mas começou a sentir fortes dores e não aguentou, pedindo ao marido que a levasse ao hospital", conta o delegado.

A mulher que tem 20 anos de idade e é dona de casa, juntamente com o seu marido, foram ouvidos na última quinta-feira (27-07). O titular da delegacia de Pedro II, acrescenta que o crime foi planejado, mas a mulher abortou na rodoviária por acaso. "Ela relata que por volta das 22h, da última segunda-feira (24), tomou cinco remédios abortivos e às 23h30 começou a sentir fortes dores. Já às 5h do dia seguinte, não aguentou e pediu para o marido levá-la ao hospital. No caminho, passaram pela rodoviária e ela pediu para ir ao banheiro, onde ocorreu o aborto", esclarece Castro.

O feto aparentava ter cerca de seis meses e cerca de 20 cm. Para a polícia, a suspeita reconheceu a gravidez, mas disse acreditar estar com três meses de gestação. O inquérito policial foi aberto por portaria e as investigações continuam. Por ter experido do prazo de flagrante, a mulher foi liberada sem necessidade de pagamento de fiança e a mesma responderá ao processo, em liberdade.

















Com informações do cidadeverde.com





Eudes Martins