Placas vence Real Barça nos pênaltis e fica com o título do Ruralzão 2017

O time das Placas é tetra campeão do Campeonato Rural de Pedro II, nesta edição de 2017 a equipe repetiu o feito de 2016 e conquistou o troféu da maior competição esportiva do município. O time da comunidade Placas começou perdendo, quando aos 44 minutos da primeira etapa o atacante Hagaci abriu o placar para o Real Barça da Lagoa do Sucuruju. No segundo tempo o time das Placas conseguiu empatar a partida, aos 30 minutos do segundo tempo, na oportunidade, o atacante Rodrigo balança a rede e deixa tudo igual no placar, esse resultado seguiu até o apito final do árbitro, levando a decisão para as penalidades.

A partida começou bastante movimentada e o Real Barça buscando sempre impor o seu futebol e marcar logo nos primeiros minutos, até que o time da Lagoa teve boas oportunidades, mas as conclusões não foram perfeitas. As boas jogadas sempre passavam pelos pés do meia Joel e do atacante Hagaci, que mais uma vez demonstrou muita velocidade e oportunismo com a bola nos pés.

Mas em seguida, as boas jogadas dos atletas Marquinhos, Miúdo, Felipe Mendes e Rodrigo, sempre levavam perigo ao setor defensivo do Real Barça, exigindo muito dos zagueiros Júnior Fontenelle e Zé Carlos. Aos 44 minutos da primeira etapa o atacante Hagaci, aproveitando uma falha do setor defensivo das Placas abriu o placar, dando esperança ao seu time.

No intervalo da partida os treinadores conversaram muito com seus atletas, o objetivo do Real Barça era permanecer com o placar positivo e sagrar-se campeão da competição, já os atletas das Placas tinham a dura missão de empatar e buscar uma virada para assim conquistar o título no tempo normal.

Com a bola rolando, o time do Real Barça tentava ampliar o placar, já o time das Placas buscava incansavelmente empatar o jogo. A partida permanecia bem disputada, porém com belas jogadas dos dois times, inclusive vale destacar que as duas equipes contam com atletas habilidosos e que fazem a diferença em campo. A arbitragem mantinha o controle do jogo, sempre tentando está em cima de cada lance.

Até que aos 30 minutos, após bola levantada na área e uma disputa entre o ataque das Placas e o setor defensivo do Real Barça, a bola sobra para o atacante Rodrigo que marca para o seu time e deixa o placar empatado, lance de muitas reclamações dos atletas do Real Barça, mas a arbitragem, porém seguiu com o jogo.

O empate permaneceu até o final da partida e com o apito final a decisão foi para a disputa de pênaltis. Durante as cobranças das penalidades, o time do Real Barça perdeu duas das cinco cobranças com Nilson e Zé Carlos. Os jogadores das Placas foram mais efetivos e apenas o atleta Corcunda perdeu a sua cobrança e com isso as Placas venceu o Real Barça por 4 a 3 e sagrou-se campeão do Ruralzão 2017, título muito comemorado pelos atletas, comissão técnica, simpatizantes do time e pela torcida que fez uma linda festa. Para bens ao time das Placas por mais este título.





















Eudes Martins