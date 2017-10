Placas e Real Barça disputam o troféu de campeão do Ruralzão 2017

Após sessenta e oito jogos o Campeonato Rural de Pedro II edição 2017 chega a sua grande final, o jogo que encerra a competição acontece neste domingo (15-10) na Arena Serjão localizada no Loteamento Parque das Opalas, zona urbana de Pedro II. O espetáculo entre Placas e Real Barça terá início às 15h30min.

São seis títulos do Ruralzão em campo, cada equipe que disputa a final desta edição, já tem três títulos do Campeonato Rural. O time campeão levará além do troféu uma quantia no valor de 4.000,00 (Quatro Mil Reais), já o vice-campeão levará o troféu e mais 2.000,00 (Dois Mil Reais) em dinheiro.

A competição que teve abertura no dia 11 de agosto durante o aniversário da cidade e iniciou com 33 equipes, movimentou bastante a zona rural do município, cada jogo, com suas particularidades e com a presença maciça de torcedores tanto da zona rural, como também em sua grande maioria, da zona urbana.

Placas e Real Barça já tiveram a oportunidade de comemorar mais de uma vez o título de campeão da maior competição esportiva de Pedro II e neste domingo protagonizam mais uma final do Ruralzão e há uma grande expectativa por parte dos torcedores de ambas as equipes.

Para chegar a final dessa edição o time das Placas obteve seis vitórias e dois empates, vencendo os confrontos contra as equipes do Olho D’água dos Paulinos, Ingazeira, Olho D’água dos Alexandrinos, Carnaubinha I, Lagoa de Baixo (jogo de volta) e Tucuns dos Pedro (jogo de volta) e empatou com a Lagoa de Baixo (jogo de ida) e Tucuns dos Pedro (jogo de ida).

Já o time do Real Barça (Lagoa do Sucuruju Centro) obteve quatro vitórias, três empates e uma derrota, venceu os duelos contra os times do Cipó, Lagoa do Sucuruju de Cima, Felipe (jogo de ida) e Barro dos Lopes (jogo de ida), empatou com os times da Lagoa de Baixo, Lapa (vencendo nos pênaltis) e Barro dos Lopes (jogo de volta) e perdeu para o time do Felipe (jogo de volta).

O Campeonato Rural de Pedro II é uma realização da Prefeitura Municipal de Pedro II por intermédio da Secretaria de Esportes.

























Eudes Martins