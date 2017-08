Placas é campeã da Copa dos Campeões realizada pela LPF

O time das Placas conquistou o título da Copa dos Campeões 2017 durante a tarde deste sábado (05-08) em jogo realizado na Arena Chã do Lambedor. O jogo da final desta competição que foi realizada pela Liga Pedrossegundense de Futebol (LPF) aconteceu entre os times da Ponte Nova do Saborá e Esperança das Placas. Durante o tempo normal o jogo terminou empatado com o placar de 1 a 1 e nas cobranças de pênaltis os jogadores das Placas foram mais eficientes e venceram pelo placar de 4 a 3.

Aos dez (10) minutos da primeira etapa após uma falha do setor defensivo da Ponte Nova o atleta Rodrigo fez 1 a 0 para as Placas, colocando o seu time em vantagem, a partir desse momento o que se viu foi uma Ponte Nova um pouco apática em campo, o que motivou os jogadores das Placas a aparecerem mais em campo e levar mais perigo ao goleiro Lindemberg da Ponte.

Durante o intervalo, a comissão técnica do time do Bairro Saborá buscou motivar os seus atletas, no entanto, os mesmos voltaram mais ligados no jogo, partindo pra cima em busca do empate, momento em que o goleiro Louro das Placas começava a aparecer. A Ponte Nova insistia com jogadas aéreas ou com jogadas rápidas por intermédio dos atletas Luquinha e Nandinho mais o gol não saía.

O cronômetro já marcava vinte (20) minutos da segunda etapa, quando em uma bola levantada na área o jogador Luquinha subiu mais que seus adversários e marcou de cabeça para a Ponte Nova, colocando números iguais no placar, o time da Ponte Nova cresceu na partida e a torcida acreditava na virada a qualquer momento, os zagueiros Côca e André Contendas trabalharam muito para as Placas e quando os dois eram superados, o goleiro Louro evitava o gol.

As duas torcidas buscavam empurrar o seu time, os dois times ainda criaram boas chances, mais os goleiros trabalharam bem nos minutos finais e o placar do tempo normal terminou mesmo empatado em 1 a 1, o que levou a decisão para as cobranças das penalidades, momento que exige muita concentração e eficiência dos cobradores e também dos goleiros.

Durante as 05 (cinco) cobranças, cada time perdeu duas, uma delas foi defendida pelo goleiro Louro das Placas e o resultado permanecia empatado em 3 a 3.

Na primeira rodada das cobranças alternadas, a estrela do goleiro Louro voltou a brilhar e o mesmo defendeu a cobrança feita pelo atleta Rodolfo da Ponte Nova, defesa que deu o título da Copa dos Campeões 2017 para o time das Placas, pois na cobrança seguinte o jogador das Placas balançou a rede, colocando 4 a 3 na disputa por pênaltis.

O troféu de campeão homenageou o senhor Agnelo Barros, o mesmo já foi presidente e também o responsável pela fundação LPF em Pedro II.

O vereador e desportista, Carlinhos, já foi presidente da LPF por três oportunidades, nesta ocasião, ele foi homenageado com o troféu de vice-campeão.

















Eudes Martins