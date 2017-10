Pedrossegundenses foram atendidos em ação da Secretaria de Saúde e SESAPI

A população de Pedro II em especial a negra e a comunidade de terreiro, foram beneficiadas durante dois dias, terça-feira e quarta-feira (03 e 04 – 10) respectivamente, com a Promoção de Saúde Igualitária, uma atividade desenvolvida pela Coordenação de Equidade da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do município, Associação Casa de Compadre e Povos de Terreiro. A finalidade especial foi atender todas as comunidades negras e de terreiro, presentes no município de Pedro II, na oportunidade realizaram atendimentos, exames, oficinas e palestras.

Os exames disponibilizados nesta ocasião foram os testes rápidos para HIV e sífilis. Após o laudo com o resultado dos exames, as pessoas que precisarem, serão encaminhadas para o posto de saúde ou hospital da cidade, no caso de positivo para HIV, o encaminhamento é para o Serviço de Atendimento Especializado em Infecções Sexualmente Transmissíveis que estão presentes na capital Teresina, como também nas cidades de Parnaíba, Piripiri, Oeiras, Picos e Floriano, neste caso, a cidade mais próxima de Pedro II é a cidade de Piripiri.

As pessoas que procuraram o serviço durante estes dois dias de ação, além de fazer os exames também participaram de rápidas oficinas como: “Saúde da População Negra” e “Saúde do Homem”. “Nesses encontros que estamos realizando por todo o Piauí, abordamos a educação em saúde no dia a dia, como devemos tratar dos alimentos, da higienização pessoal, quais atitudes saudáveis nós devemos ter por hábito como também discorremos sobre as doenças específicas que incidem mais na população negra, trabalhando a prevenção e o tratamento. Estamos aqui para mostrar e confirmar que estas pessoas também têm direitos iguais”, disse Gilvano Quadros, coordenador de Equidade.

Para Tatiana Martins, secretária de Saúde do município, esta é uma ação muito louvável, pois confirma a importância da valorização dessas comunidades. “Isso comprova a importância de se trabalhar em parceria município e estado, nessa situação mostra o verdadeiro sentimento da valorização que a população sente, sendo dos povos de Terreiros, Negras ou não. Eles nesse momento percebem que não estão esquecidos e ações como estas devem acontecer mais vezes. Devemos trazer mais vezes para cá muitos outros serviços importantes que possam beneficiar toda a população de Pedro II, é interessante dizer que nós apoiamos essa ação de valorização das comunidades negras e de Terreiros”, disse a secretária.

A ação que aconteceu na sede da Associação Casa de Compadre localizada na Rua Epifânio Getirana no Bairro Santa Fé, beneficiou centenas de famílias pedrossegundenses.





















Eudes Martins