Pedrossegundense recebeu Ordenação Diaconal

A Diocese de Parnaíba viveu na noite do último dia 26 de dezembro a alegria da ordenação de seu mais novo diácono. O seminarista pedrossegundense, Hilderlan de Oliveira Sousa, recebeu o ministério do Diaconato. A celebração eucarística foi acompanhada por familiares, amigos e padres da diocese, a mesma aconteceu na Igreja Catedral Nossa Senhora da Graça, na cidade de Parnaíba.

O agora Neo-Diácono, Hilderlan Oliveira, recebeu a missão de colaborar com os trabalhos do padre Oscar Almeida, na Paróquia de São Gonçalo da cidade de Batalha. Hilderlan seguirá junto com padre Oscar, a missão de levar a palavra de Deus por todas as comunidades e setores daquela paróquia.

Hilderlan Oliveira deverá permanecer por um período de 06 a 08 meses, colaborando com os trabalhos na Paróquia de São Gonçalo, após isso, o mesmo receberá a sua ordenação presbiteral como Sacerdote (padre), sendo mais um filho de Pedro II que seguirá transmitindo a palavra de Deus na vida e missão da Igreja.

























Eudes Martins