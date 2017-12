Pedro II Sustentável: Correção e inovação

Um dos mais importantes eventos na área ambiental e sustentável para Pedro II teve início nesta sexta-feira (08-12) e segue até este sábado (09-12), durante o evento estão acontecendo palestras com renomados arquitetos com especializações em diversas áreas. O Pedro II Sustentável, tem o objetivo de corrigir algumas distorções no que for possível na parte central da cidade denominada quadrilátero e traçar daqui para frente uma metodologia de sustentabilidade em tudo que será feito.

De acordo com o Arquiteto Júlio Medeiros, idealizador do evento em a parceria com algumas instituições públicas, governo federal, estadual e municipal, disse que o evento visa traçar estratégias para organizar o futuro de Pedro II. “Esse projeto visa dá uma melhor condição e estruturação ao município, para ampliar a incrementar o turismo, já que o Festival de Inverno está consolidado. A idéia do evento é traçar estratégias para organizar o futuro de Pedro II. Para isso fomos atrás de renomados arquitetos paisagísticos, como o paisagista Benedito Abbud, para conhecer a cidade e ver qual a melhor forma que podemos pensar para trabalhar nessa reorganização, trouxemos ainda o Luís Vieira, a Pâmela Franco, Patrícia Mendes e outros, com o pensamento de trazer um novo público para a cidade, observando o potencial que o município tem em arquitetura e ambientalismo, para trabalharmos em novos projetos de correções, com o objetivo de voltar esse equilíbrio natural, em relação à temperatura, o período regular das chuvas, a recuperação de algumas nascentes que desapareceram devido a esses erros de planejamentos. Diante dessa realidade, precisamos já começar a trabalhar essas políticas sustentáveis, para que essa situação não se agrave mais ainda”, disse o arquiteto.





Já o Presidente do CRECI – Piauí, Nogueira Neto destacou a inovação do projeto. “O evento é inovador para Pedro II e reúne o melhor da arquitetura regional e nacional, para discutir e planejar de como serão feitas as correções do passado de planejamento urbano e daqui para frente traçar novas políticas sustentáveis, para que ao longo dos anos possamos reduzir essas situações adversas em Pedro II e no Brasil, como as altas temperaturas, falta de chuvas, desaparecimento de alguns mananciais, poços secando, etc. A exemplo desse novo conceito de sustentabilidade, nós vamos ter um lançamento de um bairro aqui em Pedro II que é o Bairro Vila das Flores, que contempla todos os aspectos que estamos vendo aqui pelos os palestrantes, como reaproveitamento de água usada, uso de energia limpa que é a energia solar, coleta de lixo seletiva, urbanização em paralelepípedo, por amenizar a temperatura, toda madeira usada nos imóveis será certificada, teremos viveiro, com produção de plantas nativas, pistas de caminhada, ciclismo, vamos incentivar aos moradores nas suas compras, nas visitas aos amigos no próprio bairro, que se façam a pé, vamos incentivar as rodas de conversas nas portas das residências e dos comércios, tudo isso são tradições que estarão sendo trabalhadas para serem resgatadas”, afirma Nogueira Neto.









Já o renomado Arquiteto Paisagista, Benedito Abbud, disse que a cidade de Pedro II realmente é encantadora. "Confesso que estou encantado com a cidade de Pedro II, que já tem o Festival de Inverno, um evento de grande importância para o setor turístico, cultural e comercial, com o seu artesanato, com a sua culinária, mais que é preciso fazer novos incrementos para o fortalecimento desse potencial turístico que Pedro II tem e, que ainda possa ser sustentável, mas que para isso precisa ser trabalhado. Essa idéia do Pedro II Sustentável, hoje é indispensável, se quiser continuar potencializando essa vocação turística que o município tem. Dentro desse contexto o meio ambiente está atrelado a essas necessidades de mudanças de hábitos. Eu pude ver que o pessoal daqui gosta muito de plantar árvore que é muito legal e importante, desde que se plantem árvores nativas. Aqui tem muito Ninhos plantados e não é bom porque é uma planta inseticida o que tem um efeito nocivo a abelha, falam até que causa esterilização aos pássaros, por isso, a arborização é muito importante assim como é muito importante também saber fazer a escolha dessas árvores para os plantios e ver em que local as mesmas serão plantadas. Aqui o artesanato é muito importante é muito rico, a Opala é uma referência para o município, mas aqui na feira que é um local que sempre será visitado pelos turistas é preciso fazer algumas correções na parte organizacional e de preço, que as vezes está acima do valor ideal, o que espanta o turista. Na parte da gastronomia é necessário se observar a origem de onde veio todos os produtos servidos aos visitantes, aos turistas e isso já pode ser pensado e implantado, o que vai valorizar ainda mais. Nós sabemos da boa vontade, do comprometimento do prefeito Alvimar Martins, mais é preciso que as pessoas, as empresas abracem a causa para que o retorno possa ser efetivado”, disse Benedito Abbud.









Para a Secretária de Turismo Rejanete Campelo, o evento é muito importante, pois trata da correção da urbanização de Pedro II. “O evento é muito interessante por despertar uma nova forma de buscar corrigir alguns erros de planejamento na urbanização do passado em Pedro II e trabalhar daqui para frente visando a sustentabilidade de tudo que for ser feito. Para isso é necessário que a comunidade abrace a causa porque se não a cada dia teremos surpresas desagradáveis como o aumento ainda mais da temperatura por exemplo”, frisa Rejanete.









O Prefeito de Pedro II Alvimar Martins, disse em sua fala que Pedro II precisa evoluir, dá um salto de qualidade na forma de pensar e executar seus projetos com visibilidade para o futuro pesando na preservação ambiental e sustentável. “Para dá início a esse novo pensamento Pedro II estará ganhando um novo bairro que é a Vila das Flores que terá esse conceito e que servirá de modelo para que outros municípios possam também inovar na forma sustentável de urbanização que hoje é uma necessidade, por isso é um projeto que teve e terá meu apoio pela sua importância no contexto social, econômico e sustentável”, afirma Alvimar Martins.









Estiveram presentes no auditório da Câmara Municipal de Pedro II, dentre eles, o prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, presidente do CRECI – Piauí Nogueira Neto, arquiteto e idealizador do evento, Júlio Medeiros, Vereador Fabiano Oliveira, secretárias de agricultura, cultura e turismo, Cleidiane Mesquita, Sandra Brandão e Rejanete Campelo, Diretor de Políticas Institucionais, Diego Martins e Chefe do Setor de Tributação Danilo Brandão.









O evento conta com as presenças do Arquiteto Luiz Vieira-PE, parques urbanos e paisagismo nos sítios urbanos e nascentes; Arquiteto paisagista Benedito Abbud-SP, arborização urbana e espaços públicos; Arquiteta Pamela Franco-PI, requalificação nos centros das cidades históricas; Arquiteta Patrícia Mendes - PI, projetos de restauração e preservação em sítios históricos; Produtor cultural, Manuel Touguinha - RS, Museu da Opala.









A programação segue neste dia 09 de dezembro, confira:

09h – Treking na Serra dos Matões e roteiro da “Arquitetura da Terra”.

16h – Master Class com Paulo Dantas e lançamento do livro, “Estudando baixo elétrico, volume 1”.

17h – Oficina da programação do Festival de Inverno 2018.

19h – Jam session com o vencedor do festival de Novos Talentos do contrabaixo.

20h – Jam session com o Clube do Jazz.

















































Fonte: Edinardo Pinto.

Eudes Martins