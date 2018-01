Pedro II: SEMAG inicia entrega dos boletos do Garantia Safra

A prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, iniciou nesta segunda-feira (08-01), a entrega de boletos aos agricultores familiares beneficiados pelo programa Garantia Safra 2017/2018. Os 3.334 (Três mil trezentos e trinta e quatro) agricultores familiares contemplados podem retirar os seus boletos na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na Rua Agostinho Pinheiro dos Santos ao lado da Praça da Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

De acordo com a secretária de Agricultura de Pedro II, Cleidiane Mesquita, houve um atraso na liberação dos boletos e que a autorização somente saiu nesta segunda-feira (08). “Devido a atraso na liberação dos boletos, somente agora recebemos autorização para ter acesso aos mesmos e assim fazer a impressão, no entanto, percebemos que esses boletos estão com a data de vencimento para o dia 02 de janeiro de 2018, quando já estamos no dia 08 de janeiro, mas isso não é problema, os agricultores beneficiados podem pagar esses boletos até o final do mês”, comenta a secretária.

O gerente da agência da Caixa Econômica Federal em Pedro II, Thiago Martins, afirma que os boletos poderão ser pagos até o último dia deste mês. “Quanto à data os agricultores não precisam se preocupar, os boletos poderão ser pagos em qualquer casa lotérica até o dia 31 de janeiro, embora estando com a data limite de vencimento para o dia 02 deste mês e digo mais, não será cobrado nenhum acréscimo, multa ou juros, o valor é o mesmo que está no boleto”, afirma Thiago Martins.

























Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins