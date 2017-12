Pedro II: Matrículas das Escolas Municipais seguem até o dia 12 de janeiro

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Pedro II já está efetuando e renovando as matrículas para o ano letivo de 2018. Na grande maioria das escolas municipais estão sendo entregues os boletins com as notas dos alunos, além de ser feito o contato com os pais ou responsáveis para que já se realizem também as matrículas.

Na Rede Municipal de Ensino de Pedro II, estão disponíveis matrículas para as modalidades educacionais, Ensino Infantil, Ensino Fundamental I (menor) e II (maior), além da EJA - Educação de Jovens e Adultos. O período de matrículas escolares para o ano letivo 2018 no município acontecerá até o dia 12 de janeiro, sendo que todas as escolas municipais estão ofertando vagas e pedem que os pais ou responsáveis se dirijam as unidades de ensino mais próximas de sua residência o quanto antes para garantir uma vaga para seu filho.

Munidos dos documentos que são exigidos pelo Ministério da Educação, os pais ou responsável pelo aluno pode solicitar uma vaga de matrícula nas escolas do município. A SEMED vem se preparando dentro da sua programação, para ampliar a cobertura de alunos matriculados para o ano letivo de 2018, disponibilizando novas vagas, ampliando assim as ofertas de matrículas nas escolas, ainda com a construção e inauguração de novas estruturas e unidades educacionais.

























Eudes Martins