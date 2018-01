O último dia do ano 2017 foi de jogos pela Copinha em Pedro II

Na continuidade da segunda rodada da Copa Pedro II de Futebol Sub 21, no último domingo (31-12) foram realizados mais três jogos, os confrontos aconteceram pelos grupos: B, C e D. Na Arena São João jogaram, Santa Fé e São João, já na Arena Barro dos Lopes o confronto aconteceu entre Caixa D’água e Cristo Rei e na Arena Felipe jogaram Felipe e Audax.

Confira os resultados:

Santa Fé 8 x 2 São João (Grupo B).

Caixa D’água 0 X 2 Cristo Rei (Grupo C).

Felipe 1 X 1 Audax (Grupo D) .

A Copinha Sub 21 de Pedro II vem atraindo um bom público aos campos, esta que já é a II edição é uma realização do vereador e desportista, Samuel Silva.





















Eudes Martins