Novos cursos serão implantados no Instituto Zarynha de Educação em Pedro II

O Consultor Comercial da Universidade Cruzeiro do Sul, Arthur Batista, está em Pedro II e a finalidade da sua vinda ao município é visitar o Instituto Zarynha de Educação (IZE), que é um Polo Credenciado a instituição que na qual ele representa. Na oportunidade, Arthur Batista, além de trazer novidades ainda reforça a importância da qualificação pessoal e profissional, para isso, tanto o Instituto Zarynha de Educação, quanto a Universidade Cruzeiro do Sul, que é uma das maiores do Brasil, anunciam mais novidades para o Polo de Pedro II.

São mais de cento e sessenta cursos de Graduação à distância na modalidade EAD, oferecidos pela Universidade Cruzeiro do Sul via Instituto Zarynha de Educação em Pedro II, nas áreas de Licenciatura, Bacharelado ou R2, que é habilitação para quem deseja lecionar.

Os cursos têm preços bem acessíveis e são reconhecidos pelo MEC, com diplomação garantida no final de cada curso e tem validade em todo o território nacional, permitindo a aproximação do concludente ao mercado de trabalho por ter mais preparo e conhecimento, estando habilitado profissionalmente na sua área.

Para Arthur Batista, “os cursos à distância (EAD), hoje estão em alta e a cada ano vem aumentando a busca de pessoas por esses cursos em EAD, pela facilidade, não do curso em si, mais pela conciliação de poder estudar e trabalhar ou de estudar sem precisar alterar os outros compromissos já existentes. O curso em EAD se torna mais barato, pela dispensa de locomoção, estadia e outras despesas diárias. Enfim, os benefícios para quem estuda na modalidade EAD são vários, com um, porém, a mesma qualidade do curso presencial é a mesma em EAD, as diferenças são nesses pontos citados”, disse Arthur Batista.

Outro ponto destacado por Arthur foi à estruturação e organização do Instituto Zarynha de Educação, o que dá total tranquilidade e respaldo para a Universidade Cruzeiro Sul de ampliar seu leque de cursos para o próximo ano de 2018 - 1, onde será implantado para Pedro II e região por meio do Instituto Zarynha de Educação, que é o Polo credenciado da Cruzeiro do Sul no município, os curso de: Designer Gráfico, Empreendedorismo, Fotografia, Estética e Cosmético, Gestão Desportiva e de Lazer, Jogos Digitais, Produção e Gestão Cultural, Rede de Computadores, Educação Inclusiva, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Letras Português e Japonês.

Com a implantação de novos cursos para 2018, a Universidade Cruzeiro do Sul por meio de seu Polo em Pedro II, passará a oferecer aproximadamente cento e noventa cursos de graduação para toda a região de Pedro II.

A Professora e Coordenadora Geral IZE, Ana Jaira, juntamente com a sua equipe e em companhia do Consultor Comercial, Arthur Batista, estiveram em audiência na Prefeitura de Pedro II, com o Secretário de Gabinete do Prefeito Alvimar Martins, senhor Márcio Lobão, com o objetivo de mostrar o potencial educacional da instituição e se colocar à disposição para uma eventual parceria nessa área educacional.

Para a professora Ana Jaira, Coordenadora Geral do IZE (Instituto Zarynha de Educação), “a vinda do Arthur Batista, Consultor Comercial da Universidade Cruzeiro do Sul, a qual é credenciada como Polo Regional em Pedro II, é motivo de entusiasmo e satisfação pela sua reação positiva pelo o que o mesmo viu, tanto na estruturação como da organização de nossa instituição e isso nos anima e nos fortalece cada vez mais para continuarmos trazendo para Pedro II e região novos cursos com a esperança de realizarmos novos sonhos”, comenta Ana Jaira.

















Com informações e fotos de Edinardo Pinto.

Eudes Martins