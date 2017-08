Nova Arena para a prática do futebol foi inaugurada em Pedro II

Durante a festa de aniversário de Pedro II, no último dia 11 de agosto, entre as mais diversas atrações proporcionadas aos pedrossegundenses, uma delas foi a inauguração de mais um espaço de lazer, um novo espaço para a prática e disputa do futebol, me refiro, a inauguração da nova arena de Pedro II, inaugurada na última sexta-feira (11-08) que fica localizado ao lado do Loteamento Parque das Opalas.

Para a inauguração daquela arena, foi realizado o jogo de abertura do Campeonato Rural de Pedro II, o Ruralzão 2017, com uma partida entre os times das Placas e Olho D’água dos Paulinos, foi mais uma grande festa do futebol pedrossegundense, o evento contou com a presença de várias autoridades municipais e estaduais, além de representantes da família do homenageado na arena, o saudoso atleta de futebol Serjão do Bairro Caixa D’água e milhares de amantes dessa prática esportiva.



Como já mencionado foi um momento de grande festa, pois era também a abertura do Ruralzão 2017, competição realizada pela Secretaria de Esportes do município. A Arena leva o nome do saudoso atleta Serjão, zagueiro que defendeu por muitos anos o time do Caixa D’água, equipe do bairro onde o mesmo morava.

O ponta pé inicial da partida foi dada pelo senhor Cardoso, membro da família do homenageado, foi um momento de emoção e gratidão para a família do Serjão. Momento também onde foi distribuído pela Secretaria Municipal de Esportes, 33 uniformes para as equipes que participam do Ruralzão 2017.

Com dimensões oficiais, a Arena Serjão tem 90X60 e conta com uma boa estrutura de alambrado, nivelamento e bancos para as equipes. Há ainda um espaço para autoridades e convidados especiais.

















Fotos: Neto Santos e Edinardo Pinto

Eudes Martins