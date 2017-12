Na 3ª noite da Festa da Imaculada Conceição o celebrante foi o padre Jeremias

Padre natural do município de Domingos Mourão celebrou na terceira noite dos festejos da Imaculada Conceição em Pedro II. O padre Jeremias Mathias que atualmente estar como pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Esperança em Esperantina-PI, foi o presidente da celebração da noite de sexta-feira (01-12), noite que trouxe como subtema: “Maria, Mãe do Salvador”.

A cada noite percebe-se um volume maior de participantes nas Santas Missas e nesta noite tivemos uma celebração muito participativa, onde os fiéis acompanharam atentamente a palavra de Deus, a celebração foi concelebrada pelo diácono Apolinário e pelo pároco Paulo Sérgio da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

Durante a sua reflexão, padre Jeremias destacou que muitas famílias hoje não buscam a igreja, não trazem Jesus Cristo para o seu meio. “As pessoas precisam vir à igreja, ao cristo sagrado, ao padre, pois muitas pessoas precisam de Cristo, estas pessoas precisam se abastecer do amor maior de Cristo e hoje meus amados irmãos e irmãs, nós estamos precisando dessa presença de Jesus em nossa vida, do amor dele para a nossa condução, então rezamos todos os dias em nossas casas em família, vamos trazer Cristo para o nosso meio, vamos fazer brilhar para o mundo a luz de Deus porque o mundo está precisando de amor”, refletiu o celebrante.

Sempre a pós a celebração que acontece a partir das 19h, é realizada na Praça da Matriz, o movimento social nas barracas e leilão. A festa da Imaculada Conceição segue até o dia 08 de dezembro com o tema, “Maria, Pioneira do Encontro com Jesus”.

















Eudes Martins