Mutuários de Pedro II recebem novas ações do Programa Minha Casa Legal

Nesta quarta-feira (09-08), os mutuários da cidade de Pedro II, que residem nos conjuntos habitacionais Santa Maria Alves (98 imóveis) e Itamaraty (40 imóveis) serão atendidos através de mais uma ação de regularização do Programa Minha Casa Legal. Os atendimentos serão feitos por uma equipe da Diretoria de Processos Imobiliários da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí (Emgerpi), das 8h às 18h, na Escola Municipal Inês Passos Galvão, localizada dentro do conjunto Santa Maria Alves, situada na Rua Francisco Barroso, no bairro Cristo Rei.

Esta ação visa finalizar os processos dos mutuários que residem em imóveis construídos pela extinta Companhia de Habitação do Piauí (Cohab-PI) e pelo Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí (Iapep). Conforme a Diretora de Processos Imobiliários da Emgerpi, Ana Lúcia Gonçalves, as novas ações do Programa Minha Casa Legal na cidade de Pedro II têm como objetivo “atender os mutuários do conjunto Santa Maria Alves e do conjunto Itamaraty. Queremos prestar os serviços que durante a primeira ação, realizada no mês de junho, não foram concluídos”.

O foco da Emgerpi, durante a primeira ação de regularização no município teve como finalidade “identificar os mutuários e orientá-los a respeito do tipo de documentação necessária para que eles regularizassem suas unidades habitacionais. Nesta ação os mutuários poderão fazer à abertura do seu pedido de liberação de hipoteca, receber orientações sobre contratos de gavetas, receber boletos para finalizar negociações de débitos e também tirar dúvidas”, disse Ana Lúcia falando que essa é mais uma oportunidade que os mutuários de Pedro II terão para regularizar os seus imóveis e acessar os benefícios que o Programa Minha Casa Legal oferece.

A Coordenadora da equipe de Serviços Social da Emgerpi, Josenice Pires, declarou que a nova ação é resultado de solicitações feitas pelos moradores do conjunto Santa Maria Alves, que desejam finalizar o processo de regularização e receber a escritura definitiva das suas casas.

Descontos ofertados pelo Minha Casa Legal

A Emgerpi tem realizado ações itinerante em diversas cidades do Piauí e além de promover a regularização fundiária urbana, a empresa está trabalhando para que todos os mutuários da extinta Cohab-PI, BEP E IAPPE conheçam e busquem finalizar a regularização financeiros dos contratos de financiamentos dos seus imóveis, visto que agora os mutuários com pendências financeiras agora contam com descontos sobre juros e multas. A pessoa que quitar sua dívida à vista tem desconto de até 90%. Já aqueles que precisam parcelar débitos contam com descontos de 40%, 30% e 20%.

















Com informações de Adriana Carvalho

Eudes Martins