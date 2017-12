Música, patrimônio e paisagem na cidade da conexão Serra e Sertão

“Colaborar com as artes, a proteção do patrimônio e a preservação da paisagem pedrossegundense e da região”. Com esse lema é que o evento Pedro II Sustentável (P2 Sustentável), convida a todos os(as) interessados(as) em participar e avisa que realizará diversificados eventos, como seminário e workshops sobre os conceitos e projetos de requalificação do centro na cidade sustentável, paisagismo e meio ambiente, com foco nos projetos do município de Pedro II.





Acontecerá também neste mesmo evento, o “Novos Talentos do contrabaixo”, com oficinas de música e shows com grandes nomes do instrumento: Tiago do Espírito Santo, Paulo Dantas, Sandro Haick e Roberto Chinês. Confira a programação completa:



<< PROGRAMAÇÃO >>

<< Memorial Tertuliano Brandão (Museu de Pedro II), Clube 11 de Agosto & Praça Dep. Milton Brandão (Praça do Recanto).

<< 8 & 9 de dezembro

<<

8 DE DEZEMBRO

.No Clube 11 de Agosto.

08h – Abertura Oficial do evento <<>>

08h30 – Abertura e Palestra com o arquiteto Luiz Vieira-PE, sobre parques urbanos e paisagismo nos sítios urbanos e nascentes, e com o arquiteto paisagista Benedito Abbud-SP, sobre arborização urbana e espaços públicos.

10h00 – Palestra com a arquiteta Pamela Franco-PI, sobre requalificação nos centros das cidades históricas, com a arquiteta Patrícia Mendes-PI, sobre projetos de restauração e preservação em sítios históricos, e com o produtor cultural Manuel Touguinha-RS, que apresentará o Museu da Opala.

.Na Praça do Recanto.

10h30 – Master-Class com Sandro Haick-SP, oficina de música, “O segredo da música”.

16h00 – Master Class com Tiago do Espírito Santo-SP, oficina de música, “Ritmos da música”.

19h00 – Jam session com os músicos Paulo Dantas-PI e Roberto Chinês-MA.

20h00 – Jam session com os músicos Tiago do Espírito Santo-SP & Sandro Raick-SP

<<

9 DE DEZEMBRO

09h00 – Treking na Serra dos Matões e roteiro da “Arquitetura da Terra”.

16h00 – Master Class com Paulo Dantas e lançamento do livro

“Estudando baixo elétrico, volume 1”.

17h00 – Oficina da programação do Festival de Inverno 2018.

19h00 – Jam session com o vencedor do festival de Novos Talentos do contrabaixo.

20h00 – Jam session com o Clube do Jazz.

Os interessados em se inscrever nos seminários do dia 8/12 poderão fazer as inscrições na Secretaria Municipal de Turismo de Pedro II – PI, localizada à Rua João Benício da Silva, nº 457 – Centro e terão direito a certificado de participação. Os músicos de Pedro II e região que queiram participar do Master Class e Jam Session, a entrada é franca, para os eventos no Memorial Tertuliano Brandão (Museu de Pedro II). Fone da SEMTUR para informações: +55 86 8187-1897.

Dia 8 e 9.12, à noite, haverá Jazz no Recanto! Venha curtir com suas amizades!

















Fonte: SEMCOM





Eudes Martins