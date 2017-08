Motocicleta clonada é apreendida em Pedro II

Na tarde de segunda-feira (07-08), em Pedro II, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma motocicleta clonada e prendeu um homem (R.N.S., agricultor, 71 anos) por receptação. O proprietário de uma motoneta Honda Biz 125 KS, de placa NRA – 6160/CE, impetrou recurso de multa na PRF após receber multa aplicada na BR 404 no município de Pedro II. No processo, o condutor anexou Boletim de ocorrência, registrado na delegacia municipal de Sobral - CE, em 13 de julho, alegando que ele nunca esteve no município de Pedro II, nem mesmo sua moto nunca foi levada para esta cidade.

A partir destas informações anexadas no recurso de multa, a PRF realizou investigação sobre o fato e constatou que um clone do referido veículo estava transitando na cidade de Pedro II/PI. Após algumas diligências, a motoneta foi encontrada estacionada em uma via pública no bairro Cristo Rei, na cidade de Pedro II/PI.

Um senhor de iniciais R.N.S. apresentou-se como condutor da referida motoneta. A motoneta, que possivelmente tenha sido objeto de roubo/furto, não teve sua placa real identificada, a qual será obtida através de perícia metalográfica da Polícia Civil.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados para a DPC de Pedro II/PI, para a tomada das providências cabíveis. Além disso, a referida ocorrência será também encaminhada para a JARI (Juntas Administrativas de Recursos de Infrações) da PRF para que seja providenciado o cancelamento da multa.

























