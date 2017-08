Moeda Virtual Bitcoin foi tema de palestra em Pedro II

Aconteceu na noite desta quarta-feira (26-07) no Espaço Cláudia Eventu’s Buffet em Pedro II, uma palestra sobre o Bitcoin que é uma moeda virtual. Vale destacar que essa foi a primeira vez que esse tema foi destaque no município. O objetivo do evento foi de ampliar o mercado de interessados e de investidores em Bitcoin, assim como fomentar o debate sobre a moeda e esclarecer o seu funcionamento.

A novidade despertou a atenção de estudantes e outros profissionais seletos que compareceram ao local com a finalidade de conhecer o “dinheiro virtual”. O Brasil é um dos países com maior número de usuários da moeda na América Latina. A apresentação ficou a cargo de Tiago Viana, o mesmo relatou que o Bitcoin é uma moeda revolução no mundo e segundo ele, existe mais de 500 moedas virtuais, mas que o Bitcoin é a primeira criptomoeda, descentralizada digital do mundo, criada em 2009 por Satoshi Nakamoto.

Conforme os palestrantes, o sistema funciona sem um repositório central. Em 2010 a moeda valia cerca de dez centavos de reais e atualmente um Bitcoin chaga a R$ 2 mil reais. A valorização desse tipo de mercado também é alta. O Bitcoin teve alta superior a 85% em 2016, um ganho bem maior do que o de outros ativos como a Bolsa de Valores e o Tesouro Direto. Em dólar, o Bitcoin subiu 110% no ano passado.

















Com informações do site: 45 Graus

Eudes Martins