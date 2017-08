Mara Pavanelly foi uma das atrações do aniversário de Pedro II

A Praça Manoel Nogueira Lima (Praça da Bonelle), que é o principal palco dos grandes eventos da cidade de Pedro II, ficou mais uma vez lotada de pessoas que foram prestigiar as apresentações das bandas que passaram por lá pela ocasião dos 163 anos de emancipação política do município de Pedro II, comemorado na última sexta-feira (11-08).

A grande festa em praça pública foi aberta pela garotada da banda pedrossegundense Amor A 1000, com um show dançante e empolgante a banda Amor A 1000 agitou o público presente com o melhor do forró da atualidade.



Logo após quem subiu ao palco foi o cantor Léo Cachorrão, um dos grandes nomes da música piauiense, Léo agitou o público presente com seu estilo performático no palco.

Mara Pavanelly era a atração mais aguardada pelo público naquela noite, a artista foi ovacionada pela plateia que foi ao delírio quando a cantora subiu no palco. Mara cantou novas músicas, como também aqueles grandes e inesquecíveis sucessos, o público interagiu e dançou o tempo todo com a artista.

A última atração da festa comemorativa aos 163 anos de emancipação política de Pedro II foi o cantor Romim Mata, o mesmo continuou a agitar o público desde a primeira até última música da sua apresentação.

























Eudes Martins