Mandacaru recebeu homenagem pelos seus 26 anos

O último dia 30 de novembro foi festivo para o Centro de Formação Mandacaru, data de seu aniversário. Durante a manhã, na abertura dos trabalhos a Entidade teve a grata surpresa proporcionada pela Direção e alunos do 3º ano da Ecoescola Thomas a Kempis onde na oportunidade cantaram os parabéns e também fizeram uma corrente de oração em ação de graças pelos 26 anos de caminhada e luta pela melhor qualidade de vida no Semiárido, como diz seu slogan, "Promovendo cidadania no Semiárido Brasileiro".

Na oportunidade os estudantes fizeram também uma visita as repartições do Centro Mandacaru e os mesmos foram acolhidos pela Francineth Pereira e Neto Santos, integrantes da Coordenação.

Maria Platen integrante da equipe Mandacaru, agradeceu a presença dos visitantes e também a homenagem pela data especial. Na oportunidade Maria expressou sua mensagem aos jovens destacando: "Acreditem em seus sonhos, lutem por justiça social, vocês tem um futuro bom, aproveitem-o para ajudar ao próximo", disse Maria.

Na oportunidade os integrantes da Coordenação falaram aos presentes da missão do Mandacaru e as áreas de atuação na região.

Em 30 de novembro de 1991, um grupo de pessoas que trabalhavam nas comunidades rurais e urbanas juntaram-se e fundaram a Entidade com o objetivo de lutar com as pessoas à margem da sociedade, excluídas para lutar por seus direitos. Sendo assim, no último dia 30 de novembro de 2017, completam-se 26 anos de muitos desafios, mas também de muitos passos conquistados no acesso à terra, à água, à educação entre tantos outras vitórias.





















Fonte: www.matoesfm.com.br





Eudes Martins