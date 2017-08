Mais 324 famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família em Pedro II

O governo federal liberou mais 324 benefícios do programa Bolsa Família para o município de Pedro II, essa informação foi repassada pelo coordenador do programa no município, Renildo Holanda, no entanto, mais 324 famílias de Pedro II que se cadastraram ou atualizaram suas informações de janeiro até o início do mês de agosto de 2017, passarão a receber o benefício.

De acordo com informações do coordenador, o primeiro pagamento será realizado através de uma liberação em folha resumo, que será entregue dia 11 de agosto na Praça Domingos Mourão Filho no turno da manhã. Essa folha resumo substitui o cartão temporariamente até a chegada dos cartões na agência da Caixa Econômica Federal de Pedro II.

O município atualmente tem quase 11 mil famílias inscritas no Programa Bolsa Família, dessas, 8.727 já recebiam o benefício, e com a inclusão das 324 famílias que passarão a receber a partir desse mês de agosto, 9.051 famílias estarão sendo beneficiadas diretamente com o programa, um movimento mensal aproximado na economia local de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

Renildo Holanda explicou que esse resultado representa 87% de todos os procedimentos de cadastramentos ou recadastramentos que foram realizados até o momento e com muita dedicação das pessoas envolvidas. “Isso se deve ao compromisso dessa atual administração, que não tem medido esforços no sentido de dá todas as condições necessárias a toda a equipe na realização desse trabalho feito com muita competência e responsabilidade, onde a prova maior são os avanços de novas famílias contempladas”, comentou o coordenador.

















Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins