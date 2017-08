Lindos figurinos e belas apresentações no Encontro de Folguedos em Pedro II

Teve início no último sábado (15-07) com encerramento domingo (16-07), o Encontro de Folguedos em Pedro II, o evento aconteceu na Praça da Bonelle que mais uma vez foi palco de um mega evento, nesta oportunidade, algumas quadrilhas folclóricas formadas nas escolas da Rede Municipal de Ensino e vários grupos tradicionais de quadrilhas do município de Pedro II, se apresentaram, fortalecendo ainda mais esta tradicional festa caipira, que é a festa junina, foi um momento lindo que obviamente mantém viva esta cultura no município, apresentações únicas, exclusivas, de muita beleza, lindos figurinos e de muitos aplausos em um só espaço.

Na noite deste domingo, ao todo, cinco (05) grupos de quadrilhas da zona urbana e rural abrilhantaram ainda mais o evento. Quem oficialmente fez a abertura das apresentações nesta noite foi a quadrilha mirim, Xique-Xique do Bairro Santa Fé e a garotada fez bonito, reforçando que esta cultura se manterá viva por muitos anos em Pedro II.



Logo em seguida quem entrou em ação agitando a plateia foi a galera da quadrilha junina Remelexo do Bairro São Francisco, quem lá esteve acompanhou muita dança, superação e entusiasmo, vale ressaltar que a garotada da Remelexo arrancou muitas risadas durante a encenação do casamento, ou seja, o grupo empolgou o público presente.

A terceira apresentação da noite de domingo ficou sob a responsabilidade da empolgante galera da quadrilha Junina Os Atrevidos da Lagoa do Sucurujú, com uma linda apresentação, elegância e muita desenvoltura, os casais “Atrevidos”, foram bastante aplaudidos.

Em seguida, quem entrou em ação, foi a galera da Cana Kaiana do Bairro Santa Fé. A coordenação da quadrilha levou para a Praça da Bonelle e para os presentes, a história do Rei do Baião, Luíz Gonzaga, destacando a sua trajetória de vida e de sucesso profissional.

A última apresentação da noite foi de fato um espetáculo, a quadrilha Bag Dance do Bairro Saborá levou para a Praça da Bonele o tema: “amor”. Na oportunidade, os componentes mostraram muita eficácia e profissionalismo durante a apresentação, todos usando belos figurinos e com passos bem ensaiados, foi realmente uma atração a parte que arrancou os aplausos de todos os presentes no evento.

O deputado estadual Wilson Brandão participou do Encontro de Folguedos e o classificou como sendo muito importante e grandioso para Pedro II. “É um evento grandioso com participação popular de crianças, jovens e adultos. Acompanhamos aqui grupos de quadrilhas juninas bem organizadas, com belas roupas e tudo isso representa a força cultural do nosso município, a cultura é a riqueza que mais devemos preservar em nosso país, em nosso município e Pedro II estar de parabéns também em razão dessa linda festa realizada que foi o Encontro de Folguedos”, disse o deputado.

A secretária de Cultura, Sandra Brandão, avaliou o Encontro de Folguedos como sendo bastante positivo. “Todos os grupos que aqui se apresentaram deram um show em profissionalismo, desde as apresentações das quadrilhas que representaram as escolas até as nossas quadrilhas juninas que passaram pelo nosso palco nesse domingo, então a equipe organizadora estar muito feliz com o sucesso do evento e principalmente com a participação das quadrilhas e de todas as pessoas que acompanharam o Encontro de Folguedos durante estes dois dias”, comentou a secretária.

Cada quadrilha junina que participou do evento recebeu um troféu.









Eudes Martins