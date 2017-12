Lagoa do Sucuruju recebe ação do CRAS I

A prefeitura de Pedro II por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, via CRAS I realizou encontro com as famílias que residem na comunidade Lagoa do Sucuruju e região, a ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (30-11), a finalidade desse encontro foi para anunciar a implantação do PAIF (Programa de Atenção Integrada a Família) naquela comunidade.

O encontro aconteceu no centro comunitário da comunidade e contou com a participação da equipe da Secretaria de Assistência Social, entre estes, a secretária Elissiane Uchôa e diretora de Assistência Social Conceição Nogueira e do CRAS I nas pessoas da Vera Alves e assistente social Clarice Candeira, que fez uma palestra sobre as ações oferecidas pelo CRAS, que as famílias poderão se beneficiar, como Passe Livre, Carteira do Idoso, BPC, obedecendo os critérios conforme cada uma especificamente.





Mais de quarenta pessoas estiveram presentes na reunião e a elas foi perguntado se a comunidade tinha interesse de participar das oficinas que serão trazidas até a comunidade com a finalidade de capacitar as famílias nessas atividades como forma de geração de emprego e renda.

A secretária de assistência social Elissiane Uchôa, disse que, “é interesse do município trabalhar o potencial da comunidade de forma descentralizada, desenvolvendo essas oficinas na própria comunidade, como forma de geração de emprego e renda para complementação orçamentária da família. Para isso é necessário a manifestação da comunidade na escolha e na participação das oficinas. O CRAS I, a partir daquele momento estará realizando atividades pelo PAIF na comunidade Lagoa do Sucuruju que abrangerá também as comunidades vizinhas, onde os encontros serão realizados mensalmente”, disse Elissiane Uchôa.





Vera Alves, disse que a primeira oficina a ser realizada na comunidade será de salgados com data já definida para janeiro de 2018, nos dias 24, 25 e 26. Posteriormente outras oficias já estão sendo avaliadas pelas famílias como, de manicure, confeites de bolos, maquiagem, etc.

O encontro foi fechado com o lanche para todos que estavam presentes.









































Fotos e fonte: Edinardo Pinto.

Eudes Martins