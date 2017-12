Laços de Amor: Gestantes participam de encontro

Em solenidade pela manhã desta quarta-feira (20) no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), aconteceu o encerramento dos encontros do grupo de gestantes Laços de Amor. O programa tem cadastradas no momento 150 gestantes, que em parceria com o Hospital Maternidade Josefina Getirana Neta (HMJGN) e a Secretaria Municipal de Assistência Social realizam todo o acompanhamento das gestantes durante todo período gestacional até o parto.









Pelo HMJGN, as gestantes recebem as consultas com a Dra. Ana Maria, palestras, exames e o parto e a SEMAS por meio dos CRAS I e II realiza o processo de cadastramento, com acompanhamento psicológico, doação de enxovais, onde algumas peças são preparadas por elas, como a redinha, cueiros, toalhas, sobre a orientação da Coordenadora do Programa Laços de Amor Margarida Gomes. Além dessas peças o enxoval acompanha outros produtos que fazem parte, que são recebidos, inclusive os repelentes, etc...









A compra dos enxovais é feito com verba do IGDBF que beneficiam as futuras mães cadastradas no CadÚnico.

A solenidade contou com a participação da professora Esmeralda, que fez um relato de uma experiência vivida na sua gravidez de risco e que segundo ela só foi possível superar todas as complicações até o momento do parto, por ser uma pessoa muito ligada a Deus.









Essa citação que ela fez foi para chamar atenção das gestantes que mesmo diante dos piores momentos que elas possam passar não pode desistir e nem tão pouco deixar de repassar todo amor e carinho ao filho, que ainda esteja na barriga ou que tenha já nascido. A coordenadora do Programa Laços de Amor, Margarida Gomes, disse que “no momento estão cadastradas 150 gestantes, que recebem todos os cuidados necessários para que ela esteja muito bem de saúde durante sua gestação e no oitavo mês de gestação o enxoval que ela ajudou a preparar ela vai receber, como receberam aqui as que estão bem próximo de ganhar nenê.





Além da entrega dos enxovais, nós realizamos também sorteios de vários presentes para todas as mães que estiveram aqui nessa solenidade de encerramento das atividades nesse ano de 2017, mais que no próximo ano, vamos continuar aqui realizando esse importante trabalho com as gestantes é o nosso compromisso, como é o compromisso da gestão atual do prefeito Alvimar Martins”.





Já a Lucimeire Pacífico, diretora do H. J. G. N disse que “essa parceria com a SEMAS é muito importante porque no momento mais importante da mulher que é a fase de gestação até o momento do parto, ela precisa de apoio, orientação e suporte que são necessários para a chegada do seu filho ao mundo. Essa parceria deu certo e vamos continuar em 2018”.





Elissiane Uchoa, disse que “é gratificante poder colaborar com as gestantes por meio desse programa Laços de Amor, onde as gestantes recebem por meio do hospital Josefina Getirana Neta e da SEMAS, todo apoio necessário para que ela possa receber seu filho como todas elas recebem, inclusive além dos enxovais, palestras, orientações e repelentes, elas também passam por consultas no pré-natal com a médica Ginecologista Obstetra, onde são garantidos a elas os exames e o parto, sem precisar delas se preocuparem com nada”.





A solenidade de encerramento contou com a participação de todos os funcionários, diretores e coordenadores dos programas sociais da SEMAS, entre eles Renildo Holanda, do Programa do Bolsa Família, que vem realizando um trabalho com sua equipe, que tem chamado atenção de todo o Piauí, pelas conquistas e avanços de inserção de novas famílias nos programas sociais.

Todo ambiente estava decorado em tom natalino e que teve a criatividade da Margareth Pereira.

No final do encontro foi servido um lanche reforçado para os presentes.









































































Fotos e informações: Edinardo Pinto







Eudes Martins