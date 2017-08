Jovens se preparam para realizar pesquisa com agricultores familiar

O Festival das Sementes da Fartura do Piauí, que será realizado nos dia 27 e 28 de julho em Pedro II, é um momento de valorização da importante contribuição das famílias agricultoras para a riqueza do patrimônio genético das sementes crioulas, que ao longo de séculos foram cultivadas, selecionadas, aprimoradas e ajustadas às realidades locais e às preferências culturais de cada região. Na ultima quarta-feira (12) vinte jovens participaram de uma capacitação para cumprir um papel importante no evento, fazer um diagnóstico das sementes crioulas existentes no Piauí, a partir de entrevistas com agricultores e agricultoras das diversas regiões do Estado que vão participar da feira.

O diagnóstico vai ser importante para fortalecer o processo de estudo e seleção, que concede autonomia às famílias no uso de suas sementes, na produção de alimentos e na geração de riquezas. Os alunos que participarão deste momento foram indicados pelas escolas e entidades da região que são parceiras do evento, Santa Ângela, EcoEscola Tomas á Kempis e Obra Kolping.







A capacitação foi ministrada pela assessora pedagógica do Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido, Martha Barbosa, e o coordenador do Programa Sementes do Semiárido pelo centro Regional de Assessoria e capacitação (CERAC), José Maria Saraiva. Os alunos ouviram sobre as sementes da Fartura e sua importância para a agricultura familiar, o Festival, e como fazer uma pesquisa, desde o comportamento adotado a elaboração do relatório.



Rede de Sementes Crioulas do Piauí







O diagnóstico que será obtido com a pesquisa que será realizada pelos jovens é uma das primeiras ações da Rede de Sementes Crioulas do Piauí, um espaço que tem por objetivo articular guardiãs e Guardiões das Sementes da Fartura, através da implantação e catalogação das Casas e Bancos Comunitários de Sementes, tendo



A rede será criada no Festival das Sementes. As entidades que se integrarem à rede, assinarão um termo de compromisso com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar de base Agroecológica, através do incentivo ao resgate, seleção, produção e multiplicação das Sementes Crioulas no Estado do Piauí.







































AUTOR/FONTE: Paula Andreas/Comunicadora Popular do FPCSA

Eudes Martins