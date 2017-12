III Jornada Espírita de Pedro II acontece dias 16 e 17 de dezembro

A terceira Jornada Espírita de Pedro II acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro no CEEP – Angelina Mendes Braga. Nesta edição a temática em discursão será a seguinte: “Amai os Vossos Inimigos” e terá início às 17h30min de sábado com a organização do Centro Espírita Cristo Consolador.

De acordo com a organização a programação segue atendendo ao seguinte cronograma:

Sábado 16 – 12 - 2017.

As 17h30min - Feira do Livro Espírita, Alegria Cristã com Neto Pimentel e Recital de Poemas.

As 18h30min, Cerimônia de Abertura.

Das 19h às 20h – Palestra com o Expositor João Braga, Presidente do Centro Espírita Casa do Samaritano de Teresina – Piauí, com o Tema: Quem é o meu inimigo.

Das 20h às 21h – Palestra com o Expositor Osni Moritz Filho, do Centro Espírita Casa do Samaritano de Teresina – Piauí, com o Tema Central: Amai os Vossos Inimigos.

As 21h - Momento Enxugando Lágrimas.

As 21h30min – Encerramento da programação do sábado.

Domingo – 17 – 12 – 2017

A programação terá reinício com o café da manhã das 07h30min às 08h30min, seguido pela Feira do Livro Espírita, Alegria Cristã com Neto Pimentel.

Das 08h30min às 09h – Cerimônia de abertura da programação do dia com apresentação do Coral das Crianças do Posto de Assistência Maria de Nazaré.

As 09h – Palestra com o Expositor Afonso Damasceno, do Centro Espírita Casa de Jesus de Timon – Maranhão, com o tema: Reconcilia-te depressa.

As 10h – Arte e Cura com o Grupo Arte e Cura de Timon do Maranhão e às 11h, acontecem às preces de encerramento.

























Foto: Divulgação

Eudes Martins