Hospital Josefina Getirana Netta promove semana do aleitamento em Pedro II

O Hospital Maternidade Josefina Getirana Netta em Pedro II, recebe nos dias 18 e 19 de agosto, uma série de atividades alusivas à Semana do Aleitamento Materno. A intenção é sensibilizar as mães sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento da saúde da criança e das mães.

Entre as atividades da programação do dia 18 estão palestras e mesas redondas com a presença de obstetras, enfermeiros, fisioterapeutas. A intenção é promover um diálogo aberto com as gestantes e puérperas. Já no dia 19 de agosto, está programada a realização de um workshop sobre os benefícios do aleitamento materno.

Durante o evento, as participantes também poderão contar com outros serviços de saúde, como aferição da pressão arterial, glicemia e atualização do calendário vacinal. “A gente fez uma programação bem interessante e completa. Além dos exames e palestras sobre a importância do aleitamento materno, também iremos fazer a entrega dos enxovais para as mães que são acompanhadas pelas nossas equipes de saúde. Na oportunidade, realizaremos atividades mais lúdicas e de integração com a pintura em gestantes, sessão de fotografia e massagem”, conta a diretora do Hospital, Lucimeire Pacífico.

Ainda de acordo com a diretora, a programação de incentivo ao aleitamento acontece todos os anos e é uma forma de buscar o interesse das mães e sensibilizá-las que a melhor fonte de nutrição para os bebês é o leite da mãe.

A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que os bebês recebam, exclusivamente, leite das mães nos primeiros seis meses de vida. Todavia, apenas 38% das crianças até essa idade são amamentadas. A estimativa é que com o aleitamento materno seja possível diminuir em até 13% o índice de morte de crianças menores de cinco anos em todo o mundo.













Eudes Martins