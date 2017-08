Homem encontra feto em banheiro da rodoviária de Pedro II

Na manhã desta terça-feira (25-07), um fato surpreendeu uma pessoa que fazia a limpeza em um dos banheiros do terminal rodoviário de Pedro II, quando o homem seguia com o seu trabalho, o mesmo encontrou um feto em um vaso sanitário. De acordo com informações de populares que conversaram com o mesmo, quando este homem foi fazer a limpeza do banheiro, percebeu marcas de sangue, mas mesmo assim seguiu com o trabalho normalmente e ao jogar água no vaso sanitário, detectou que havia algo errado, pois neste vaso existia algo diferente, fazendo com que o mesmo entrasse em contato imediatamente com a Delegacia de Polícia Civil do município.

O banheiro escolhido pela mulher que cometeu esse ato atroz foi o banheiro masculino, no entanto, após averiguação da polícia, o local foi isolado. No inicio da tarde, uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML) junto com profissionais da Polícia Criminal, realizaram o trabalho de perícia.

Até o final do dia, a polícia não tinha informações de qual mulher veio a realizar o aborto, devido aos horários de ônibus que levam pessoas as cidades de Piripiri, Teresina entre outras, nos mais diferentes horários, essa mulher pode ter deixado o local utilizando um destes itinerários.

Conforme levantamento da Policia, o terminal rodoviário só tem um vigilante no horário da noite, onde o mesmo encerra o expediente às cinco horas da manhã.

De acordo com a perícia, o feto foi identificado como sendo do sexo masculino.





















Com informações do site: 45 Graus.

Eudes Martins