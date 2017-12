HMJGN a um passo de receber a placa de Hospital Amigo da Criança

O Hospital Maternidade Josefina Getirana Netta (HMJGN) a um passo para receber mais uma vez o selo de Hospital Amigo da Criança, no entanto, a instituição já recebeu os parabéns da Coordenação de Atenção a Saúde da Criança, Adolescente e Aleitamento Materno, da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI), equipe responsável por acompanhar se o hospital de fato segue os dez passos para o merecido título. O reconhecimento chegou por meio de uma mensagem que foi destinada a direção do hospital, onde na oportunidade, parabeniza o Hospital Maternidade Josefina Getirana Netta por alcançar mais uma etapa do processo de aquisição da placa.

Conforme informações colhidas junto à direção daquela instituição, o acompanhamento é realizado através de um monitoramento online, mas que uma visita técnica para finalizar o processo é realizada por uma equipe de profissionais para avaliar os trabalhos. “E realizado todo um trabalho com a finalidade de atender os dez passos, onde esse trabalho é acompanhado por uma equipe de profissionais através de um monitoramento online, mas esta mesma equipe faz uma visita técnica par conferir in loco e finalizar os trabalhos e anunciar se realmente atendem de fato as exigências para que o hospital receba o selo Amigo da Criança”, comenta Meire Pacífico.



Os profissionais do Josefina Getirana abraçaram a causa e todas as etapas exigidas nesse processo para a aquisição da placa, foram todas realizadas, entre elas a capacitação com os profissionais de serviços.

De acordo com Meire Pacífico, esse é um momento importante para o Hospital Josefina e para as gestantes. “É um momento muito importante não só para o hospital como também para as gestantes e puérperas na questão gestação, quanto ao aleitamento materno, alimentação da criança e ao próprio alimento adequado para a mãe, sendo de suma importância para o hospital no que se refere à acolhida da gestante e sua rotina nesse serviço”, disse a diretora.

A visita da equipe de avaliadores deverá acontecer nos próximos dias, essa visita tem a missão de acompanhar todos os procedimentos realizados pelos profissionais do Hospital Maternidade Josefina Getirana Neta no que se refere aos dez passos do aleitamento materno exigidos para todos os hospitais maternidades que ostentam o título de Hospital Amigo da Criança.





















Eudes Martins