HJGN realiza Semana do Aleitamento Materno

A amamentação costuma ser um momento de muita ansiedade para as mães, principalmente para as mães de primeira viagem, como também para aquelas mães que já tem mais de um filho, ou seja, “aquelas mães que não estão mais na primeira viagem”. Isso porque, cada bebê tem suas particularidades e cada gestação é uma história única.

Entendendo isso e buscando ajudar as mães internadas ou as que procuram capacitação no HJGN (Hospital Josefina Getirana Netta) para essa fase, o hospital, em sintonia com a campanha nacional, realiza mais uma edição da Semana de Aleitamento Materno, com a prática de diferentes atividades sobre os vários aspectos da amamentação.

De acordo com a direção do hospital, durante essa ação, as participantes contarão ainda com outros serviços de saúde, dentre eles: aferição da pressão arterial, glicemia e atualização do calendário vacinal. “Estamos com uma programação bem completa e bastante interessante para a ocasião. Além dos exames e palestras que contemplam a importância do aleitamento materno, também estamos entregando enxovais para todas as mamães que são acompanhadas pela nossa equipe de saúde, como também realizando outras atividades como, por exemplo, uma sessão de fotografias e massagens”, explicou a diretora do Hospital, Lucimeire Pacífico.

Essa programação faz parte do “Agosto Dourado” e conforme a obstetra, Ana Maria, esta é uma ação que atende os anseios das mães no que se refere a adquirir mais conhecimentos durante a amamentação, principalmente para as mães que ganharam neném recentemente e para as futuras mamães. “Teremos nesse momento com as mães, a realização de palestras, roda de conversas sobre vários assuntos importantes com vários profissionais dessa área que explicarão cada fase do aleitamento materno, que é o alimento "ouro", primordial para a criança, essencialmente durante os seus primeiros seis meses de vida”, disse Ana Maria.

A programação da Semana do Aleitamento Materno no Hospital Maternidade Josefina Getirana Netta, tem continuidade neste sábado (19-08) na Praça da Matriz com várias atividades com as gestantes.

























