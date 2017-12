Grupo da melhor idade tem dia especial em Pedro II

Uma ação da Pastoral do Sagrado Coração de Jesus com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, proporcionou aos idosos, grupo da melhor idade de Pedro II, nesta sexta-feira (01-12), um dia especial que teve início logo cedo, a partir das 08h da manhã onde os mesmos participaram da Santa Missa na igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Após a celebração, a programação voltada para todos da melhor idade continuou no salão de festas da Casa Paroquial, mais um momento de oração, ainda da fala de representantes do Centro de Convivência dos Idosos, SEMAS, da Coordenação de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, membros da pastoral, entre outros.

Em seguida foi servido um delicioso e farto café da manhã, a programação seguiu com muita alegria, animação, descontração e forró, na oportunidade, todos demonstraram bastante fôlego e caíram na dança.

Para a secretária de Assistência Social, Elissiane Uchôa, momentos como este devem acontecer sempre e com o apoio da SEMAS e da Prefeitura Municipal. “Vejo aqui a felicidade de todos, são estes momentos que nos fortalecem e devem acontecer com mais frequência, dizer que o nosso apoio como secretária da Assistência Social, como também o apoio do nosso prefeito Alvimar Martins como gestor do nosso município é garantido, então a nossa secretaria como também a administração municipal, nos colocamos a disposição para colaborar sempre, vamos deixar os dias desses que são sempre referência para cada um de nós, muito mais felizes”, frisa Elissiane.

























Eudes Martins