FUNDESPI entrega uniformes esportivos para times de Pedro II

Trinta e três (33) equipes da zona rural de Pedro II receberam na manhã de quarta feira (02-08), uniformes para a prática do futebol, o evento aconteceu na Câmara de Vereadores e contou com autoridades estadual e municipal, convidados, dirigentes de clubes do interior e desportistas. A atividade foi articulada através do Vereador Evandro Nogueira juntamente com outras lideranças de Pedro II, entre elas Germano Bonfim e Ronaldo Pinheiro. A doação dos uniformes veio por meio da Fundação dos Esportes do Piauí – FUNDESPI e contou com a presença do seu Presidente Paulo Martins que participou da solenidade de entrega do material esportivo.





O objetivo desta ação é colaborar com os times em competições esportivas que são realizadas no município, entre elas, o Ruralzão, dando uma opção a mais no que se refere ao uso de uniformes. Nem todos os dirigentes das equipes do interior puderam estar presente, mas a grande maioria veio para receber seus uniformes esportivos.





Para o professor Genildo Rodrigues, integrante da Direção do time das Placas, atual campeã do Ruralzão, este uniforme é bem vindo, pois os gastos nas competições são grandes, entre elas está a compra de material esportivo. "Este material só vem a ajudar as equipes", disse Genildo.





















Fonte: www.matoesfm.com.br







Eudes Martins