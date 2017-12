Frei Paulo Sérgio foi o celebrante da noite de quarta-feira 06-12

Praça da Matriz repleta de fiéis católicos devotos de Nossa Senhora da Conceição padroeira de Pedro II na noite de quarta-feira (06-12), para celebrar mais uma Santa Missa em homenagem a Imaculada Conceição. Caravanas de diversas cidades do Estado do Piauí juntaram-se aos pedrossegundenses e juntos demonstraram muita fé em oração durante a celebração.

Desde o último dia 28 de novembro que a comunidade católica de Pedro II celebra sua padroeira e, a cada celebração momentos especiais que trazem boas reflexões, tanto para os jovens, quanto para os adultos, ou seja, para toda a família. A cada noite um aprendizado com homilias que tocam realmente o seu coração, mostrando que a humanidade tem como sempre seguir pelo caminho do bem.

A festa da Imaculada Conceição segue até o dia 08 de dezembro com o tema, “Maria, Pioneira do Encontro com Jesus”. O celebrante da noite de quarta-feira (06-12), foi o Frei Paulo Sérgio da Área Pastoral da cidade de Lagoa de São Francisco e concelebrada pelo pároco Paulo Sérgio.

Durante a sua pregação, Frei Paulo Sérgio recomendou que as pessoas possam se desculpar umas com as outras através do perdão, pois Deus se faz presente em cada um de nós. “Mesmo que não seja você o errado em determinada situação, não custa nada você mostrar que se converteu, mostrar o seu amor, o quanto você é humano e pedir desculpas, mostre que Deus se faz presente em você, em sua vida e que você também estar em sintonia com Ele. Saiba, que Deus estar sempre com você meu irmão, minha irmã, mas também é preciso que você esteja com Ele", refletiu Frei Paulo.

Como tradicionalmente, após a celebração, a comunidade participou mais uma vez do movimento social nas barracas e leilão, sendo realmente, um momento de confraternização entre os fiéis católicos.





















Eudes Martins