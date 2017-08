Foi realizado em Pedro II o III Festival das Sementes

“Este festival não estar grandioso apenas pela quantidade de pessoas presentes, mas principalmente pela sua riqueza em variedades de diálogos e diversidades de sementes criolas", dizia em entrevista Carlos Humberto Campos, coordenador do Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido – FPCSA, coletivo organizador do evento. E não é para menos mesmo, quem acompanha o Festival das Sementes do Piauí desde sua primeira edição pôde comprovar em Pedro II, nesta sexta feira dia 28, que foi de fato o maior de todos até agora. O evento conquista grandiosidade também em visibilidade e participação de parceiros na sua realização, os números comprovam os fatos. Nas duas outras edições a média de público era de 600 agricultores, este, segundo dados e um levantamento da própria da organização, se chegou próximo dos 800 participantes.





O Festival das Sementes é o resultado de um trabalho que o FPCSA vem realizando juntos as famílias agricultoras que tem a prática de guardar suas sementes criolas de um ano para o outro. Garantindo assim, ter em casa uma semente adaptada para o plantio de seu roçado, além de preservar ativo o costume passado de pai para filho no hábito de guarda a semente de plantar. O que as Entidades que compõem o Fórum vem fazendo é apenas motivar o agricultor a se organizar com outros agricultores e assim ter uma segurança maior para a sua semente não se perder quando os invernos forem mais fracos.





O movimento das Sementes da Fartura do Piauí tem também o objetivo de com o passar dos tempos, as famílias tenham sementes nativas o suficiente para estocar, vender, trocar e assim não mais precisar das sementes híbridas, modificadas.





Exemplos práticos como o de dona Margarida Martins da comunidade Arizona I do município de Lagoa do Sítio quando ela diz: “Eu amo essa feira, porque essa não é a primeira vez que participo, eu tenho experiência, já aprendi muito, tanto que,o que trago eu não vendo nem troco, eu faço a doação, porque é uma satisfação muito grande repassar para os outros aquilo que eu tenho de bom, que são minhas sementes puras”.





O que dona Margarida fala é confirmado pelo coordenador Carlos Humberto quando o mesmo dizia, "Eles são donos disso aqui, você ver embaixo das tentas a quantidade de sementes e conversas que os agricultores estão dialogando, isso é de uma riqueza profunda que muitos de nossos gestores públicos e autoridades não tem a capacidade de enxergar”, frisou Carlos.





O Festival das Sementes da Fartura teve início no ano de 2014 na cidade de Pedro II, sendo portanto essa a segunda vez que o evento acontece na cidade. A segunda edição do festival, aconteceu na cidade de Picos, isso no ano de 2016.





Este ano o evento teve o apoio da Articulação do Semiárido Brasileiro – ASA Brasil, do Governo do Estado do Piauí, do Branco do Nordeste e o Governo Federal.

















Fonte: www.matoesfm.com.br

Fotos: Neto Santos

Eudes Martins