Final de semana repleto de jogos pelo Ruralzão 2017

Campeonato Rural 2017, o Ruralzão de Pedro II, está repleto de jogos neste final de semana, sendo várias opções de Leste a Oeste, Norte a Sul para os amantes do futebol pedrossegundense, doze (13) jogos movimentam o sábado (18-08) e o domingo (19-08) no município, sendo que neste sábado acontecem sete (07) confrontos e no domingo serão realizados mais seis (06) jogos, ou seja, opções é o que não faltam para os torcedores.

Confira os jogos de sábado (18-08):

Grupo – A = Ingazeira X Olho D’água dos Alexandrinos;

Grupo – B = Barro dos Lopes X Terra Dura;

Grupo – C = Cipó X Lagoa do Sucurujú de Cima;

Grupo – D = Felipe X Vista Alegre;

Grupo – F = São Francisco X Tucuns dos Donatos;

Grupo – G = Serra dos Matões X Fazendinha;

Grupo – H = Rodrigo X Pequis.

Domingo (19-08):

Grupo – B = Cancão X Buriti Grande dos Aquiles;

Grupo – C = Lagoa do Sucurujú de Baixo X Lagoa do Sucurujú Centro;

Grupo – D = São Luís de Cima X São Luís de Baixo;

Grupo – E = Olho D’água do Meio X Tucuns dos Pedro;

Grupo – E = Corrente X Engenho Novo;

Grupo – F = Lapa X Tapera.

O confronto entre as equipes da Corrente x Engenho Novo, foi adiado de sábado (19-08), para domingo (20-08), pelo fato do time da Corrente utilizar a Arena da comunidade Felipe para os jogos de mando de campo, no entanto, aquela praça esportiva será utilizada neste sábado pelo time da casa, o que impossibilita a equipe da Corrente de usar aquele espaço para o seu jogo como mandante deste sábado.

O Campeonato Rural de Pedro II, o Ruralzão 2017, é uma realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes.





















Eudes Martins