Festa da Imaculada: Padre Antonio Araújo foi o celebrante da segunda noite

"Maria, Mãe de Deus”. A celebração da segunda noite do festejo de Nossa Senhora da Conceição refletiu sobre esse subtema, foi mais um momento onde os devotos da Imaculada Conceição demonstraram sua fé e devoção pela padroeira do município de Pedro II.

A celebração dessa noite foi presidida pelo padre Antonio Araújo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo da cidade de Domingos Mourão e concelebrada pelo pároco padre Paulo Sérgio, que após receber a imagem de Nossa Senhora, que passou o dia na residência da família do senhor Chico Benício, deu as boas vindas a todos os presentes e aos ouvintes que acompanham as celebrações pelo rádio e Facebook.

Durante a homília o padre Antonio Araújo afirmou que Deus não nos criou por acaso e por isso nos deu vários dons. “São tantas as correrias do nosso dia a dia que às vezes nos perguntamos, para onde estamos nos dirigindo? O que estamos buscando? Cada um de nós procura um sentido para a vida, mas Deus não nos criou por acaso, ele nos chamou em particular e a cada um de nós ele deu um dom, cada ser humano na terra é agraciado por um dom, ou até mais de um, por isso, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. A humanidade precisa descobrir ainda o dom de amar, precisamos saber para onde estamos correndo, nos dirigindo, a humanidade precisa redescobrir quem é o amado da sua vida, o amor do seu coração, por quem nós somos amados verdadeiramente, por quem nós nunca somos traídos, que é por Deus, é por Jesus”, frisou o celebrante.

A festa da Imaculada Conceição em Pedro II segue até o dia 08 de dezembro.

Eudes Martins